المستثمرون يعيدون ترتيب مراكزهم لفترة ممتدة لزيادات الفائدة .. 75 نقطة تهيمن

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أعلى مستوى له في 15 عاما أمس، بينما أعاد المستثمرون ترتيب مراكزهم لفترة ممتدة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في أعقاب كلمة رئيسه جيروم باول الجمعة.وبعبارات هي الأكثر حدة حتى الآن في دورة التشديد النقدي، قال باول "إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة في مسعاه لكبح التضخم على الرغم من أن تلك الزيادات تسبب ألما للأسر والشركات".وبحسب "رويترز"، تتوقع الأسواق الآن فرصة بنحو 65 في المائة لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في أيلول (سبتمبر)، مقارنة بنحو 57 في المائة الجمعة عندما تحدث باول.وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى 3.489 في المائة وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2007 بزيادة ثماني نقاط أساس عن مستواه عند الإغلاق الجمعة.وصعدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام ثماني نقاط أساس أيضا إلى 3.13 في المائة، لكنها ما زالت بعيدة عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في منتصف حزيران (يونيو) البالغ 3.49 في المائة.إلى ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسة الأخرى أمس، بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48.وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي التي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.ونزل اليورو 0.25 في المائة في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاما.وصعد الدولار 0.8 في المائة إلى 138.81 ين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 21 يوليو، بينما انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 6.9321 للدولار.وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عند 1.1649 دولار قبل أن ينخفض أخيرا 0.5 في المائة إلى 1.1676 دولار.ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق العالمية، تأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سلبا بضغوط البيع.وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6838 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو عند 0.61 دولار.وبالنسبة إلى العملات المشفرة، استعادت بيتكوين بعضا من قيمتها لكنها ظلت دون مستوى 20 ألف دولار.إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أمس إلى أدنى مستوياتها منذ شهر بعد توقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1721.16 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات أمس، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق أمس. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1 في المائة إلى 1732.30 دولار.وتتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر.كما دعا صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.ويعد الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 18.56 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 0.9 في المائة إلى 855.89 دولار واستقر البلاديوم عند 2110.43 دولار.