منظمة بيئية: عودة ألمانيا إلى محطات الفحم أمر مرير لكن لا مفر منه

أعادت ألمانيا تنشيط محطة أخرى لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، من أجل تقليل كمية الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء.وقال متحدث باسم شركة يونيبر المشغلة للمحطة "إن محطة هايدن الاحتياطية التي تعمل بالفحم الصلب في منطقة بيترسهاجن في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في غرب ألمانيا عادت إلى الشبكة في ساعة مبكرة من صباح أمس".ووصفت منظمة "جرينبيس" المعنية بشؤون البيئة إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم حاليا بأنها ضرورية. وقال كارستن سميد خبير المناخ والطاقة في المنظمة، "عودة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم التي تم إغلاقها بالفعل إلى العمل أمر مرير، لكن لا مفر منه".وأكد سميد ضرورة تعويض الانبعاثات الإضافية في الأعوام المقبلة حتى لا ينتج عن إعادة تشغيل محطات الفحم خطوة إلى الوراء لحماية المناخ.وتخطط ألمانيا للتخلص التدريجي من توليد الطاقة باستخدام الفحم في موعد لا يتجاوز 2038. لكن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي أعقبت ذلك في سوق الطاقة فرضت عليها إعادة تنشيط بعض المحطات، بحسب "الألمانية".ومن المقرر إعادة تشغيل مزيد من المحطات التي تعمل بالفحم التي تم وضعها في وضع الاحتياط في الأسابيع المقبلة. وتقول الحكومة الألمانية "إن هذا سيسمح بملء مرافق تخزين الغاز حيث تتعامل ألمانيا مع تدفقات منخفضة من روسيا". ويمثل الغاز نسبة كبيرة من أنظمة التدفئة المنزلية في ألمانيا.إلى ذلك، تتوقع الهيئة الألمانية الاتحادية للشبكات أن تتلقى ألمانيا الغاز الطبيعي من فرنسا بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يحاول أكبر اقتصاد في أوروبا إعادة توجيه إمداداته من الطاقة بعيدا عن الواردات الروسية.وقال كلاوس مولر رئيس الهيئة، "نجري محادثات مكثفة مع فرنسا"، مضيفا أن "فرنسا تمتلك سعة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال"، لكنه لم يحدد حجم الغاز الذي يمكن توريده.وكان أحد "التحديات التقنية" التي ذكرها مولر هو أن فرنسا تضيف رائحة إلى غازها لأسباب تتعلق بالسلامة في مرحلة مختلفة عن ألمانيا. وأوضح مولر أنه تم إجراء تقييم للمخاطر مع شركاء صناعيين ألمان فيما يتعلق باستخدام الغاز الفرنسي، مبينا أن الهيئة ترى أن الخطورة لها ما يبررها في الوقت الحالي.من جهته، توقع روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أن تنخفض أسعار الغاز مجددا مع اكتمال ملء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا.وقال هابيك أمس في حوار بشأن سياسة الطاقة في هامبورج "لقد أحرزنا تقدما في تعبئة صهاريج التخزين يفوق ما تطلبه القانون، وبلغنا الآن 83 في المائة تقريبا"، موضحا أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة ملء الخزانات 85 في المائة في أيلول (سبتمبر) المقبل بدلا من أول أكتوبر المحددة في القانون.وقال "لذلك لن نكون مضطرين إلى شراء الغاز بأي ثمن، ما سيؤدي إلى خفوت الأسواق".وأكد هابيك تطبيق الرسوم الإضافية للغاز، مضيفا "نعم ستطبق الرسوم الإضافية لأننا كمجتمع علينا أن نتحمل ثمن اعتمادنا لفترة طويلة جدا على الغاز الروسي الرخيص"، مبينا أن هذه الرسوم ليست ضريبة إضافية بل مجرد استباق لارتفاع الأسعار المتوقع.واعترف هابيك بأن هناك شركات سجلت نفسها في مطالبات الرسوم الإضافية لكنها لا تحتاج إليها، مؤكدا أن الحكومة ستحل هذه المشكلة وستحول دون حصول شركات على رسوم غير مستحقة.وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم تدمير نظام الرسوم الإضافية والإبقاء على الضمان القانوني. وقال "لن يكون البديل هو عدم فرض رسوم إضافية على الغاز، بل عدم وجود غاز من الأساس".