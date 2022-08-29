62.2 مليار دولار عجز تركيا التجاري في 7 أشهر .. قفز 143.7 %

ارتفع عجز التجارة الخارجية التركي 143.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 62.18 مليار دولار.وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس أن العجز في يوليو صعد 147 في المائة على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار مع ارتفاع الواردات 41.4 في المائة.وبحسب "رويترز"، بلغت الواردات 29.24 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات 13.4 في المائة إلى 18.55 مليار دولار.وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.إلى ذلك، قال معهد الإحصاء التركي أمس "إن مؤشر الثقة بالاقتصاد ارتفع 1 في المائة على أساس شهري في آب (أغسطس) إلى 94.3 نقطة".وكان البنك المركزي التركي فاجأ الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس إلى 13 في المائة، قائلا "إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي رغم ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 في المائة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات".وأبقى البنك سعر الفائدة عند 14 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية بعد خفضها بمقدار 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي، في سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى أزمة عملة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.وقالت لجنة السياسات في البنك المركزي "إن المؤشرات الرئيسة أشارت إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، ما دفعها إلى التحرك".وأضافت في بيان "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي للتوظيف في فترة يتزايد فيها عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي فضلا عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية".ورفع البنك الشهر الماضي توقعاته بشأن التضخم بنهاية العام إلى 60.4 في المائة، مقارنة بمتوسط تقديرات الخبراء البالغ 70 في المائة، كما يتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى ذروته بالقرب من 90 في المائة هذا الخريف.وتسببت السياسة النقدية التركية في تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار عام 2021. كما خسرت الليرة التركية أكثر من 25 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع يناير رغم تدخل البنك المركزي وإعلان نهاية يونيو دعم الليرة التركية.وعد تيموتي آش المحلل الاقتصادي في وكالة "بلواسات مانجمينت" والخبير في الاقتصاد التركي في تغريدة على تويتر "بلا معنى.. مع تضخم بنسبة 80 في المائة ويستمر في الارتفاع، البنك المركزي التركي يخفض الفائدة بشكل غير متوقع".وتشهد تركيا تضخما برقمين منذ مطلع 2017 ولم يشهد ارتفاع الأسعار مثيلا منذ وصول حزب الرئيس التركي "العدالة والتنمية" إلى الحكم 2002.وتتهم المعارضة واقتصاديون مستقلون "الديوان الوطني للإحصاء "تويك" بالتقليل من حجم التضخم إلى أكثر من النصف.