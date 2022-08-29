"تاسي" يقلص مكاسبه عند الإغلاق وسط تداولات 6.9 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع طفيف، بعدما قلص المؤشر العام مكاسب الصباحية والتي تجاوزت 70 نقطة.

وتراجع قطاع الطاقة 0.6 في المائة، في حين أغلق قطاع الاتصالات على انخفاض بنحو 1 في المائة وهما الأكثر ضغطا على أداء السوق.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية مرتفعا بـ 4 نقاط أو ما يعادل 0.04 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12531 نقطة وسط سيولة 6.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم سابك للمغذيات الزراعية ثم مصرف الراجحي وكذلك معادن، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 161.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 383 ألف صفقة.

وهبط سهم أرامكو السعودية 0.65 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق خلال تعاملات اليوم ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الثانية، أيضا انخفض سهم بنك البلاد وبنك ساب بعد تراجعهما بنحو 1.9 و1.3 في المائة على الترتيب، في حين اغلق بنك ساب عند أدنى مستوى منذ مطلع يوليو الماضي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 145 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة الغاز بعد صعوده 7.1 في المائة، ليواصل السهم مكاسبه القوية وللجلسة الثالثة على التوالي.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم شمس والإنماء طوكيو بـ 6.5 في المائة، في حين كسب سهم الخزف السعودي ودار الأركان بـ 4 و3.3 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 57 شركة تصدرها أسهم مجموعة الحكير بعد تراجعه 2.8 في المائة، أيضا تراجعت أسهم اتحاد الاتصالات 1.9 في المائة.

فيما تراجع سهم سابك بنحو 0.8 في المائة، بينما هبط سهم الاتصالات السعودية بنحو 0.75 في المائة ليغلق عند مستوى 105 ريال