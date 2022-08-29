الصين تعلق استيراد واردات اللحوم من شركة أمريكية

قال مكتب الجمارك في الصين اليوم الاثنين، إن السلطات علقت واردات اللحوم من شركة تصنيع اللحوم الأمريكية العملاقة "تايسون فودز"، بحسب "بلومبيرج".

ويؤثر القرار على المنتجات الواردة من مصنع مملوك لشركة "تايسون فريش ميتس"، وهو الفرع الخاص باللحوم بداية من اليوم الاثنين، بعد فشل عمليات فحص بعض أجزاء الخنازير الخاصة بالشركة المنتجة، بحسب بما ورد في إشعار نُشر على موقع الجمارك.

وتأتي الخطوة في أعقاب وقف بكين لشحنات لمنتجات اللحوم من مصنعين آخرين في أمريكا الشهر الماضي أو نحو ذلك الوقت، بسبب العثور فيها على مادة "راكتوبامين"، وهي مادة تضاف للأعلاف وتستخدم في أمريكا ولكنها محظورة في الصين.