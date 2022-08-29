"ساما" لـ"الاقتصادية": 70 ألف حجم عمليات وكلاء المصارف في عام .. وشركتان تحصلان على "عدم الممانعة"

قال لـ"الاقتصادية" البنك المركزي السعودي "ساما" إن حجم العمليات لدى وكلاء المصارف بلغ ما يقارب 70 ألف عملية لعام واحد أي في عام 1443هـ.

وأكد البنك المركزي أن عدد البنوك التي لديها عدم ممانعة على نشاط الوكالة المصرفية هي ستة بنوك حتى الآن، بينما تم تفعيل الخدمة بشكل رسمي من قبل بنكي البلاد، والسعودي للاستثمار، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي حصلت على عدم الممانعة للعمل كوكيل مصرفي؛ شركتين فقط.

وتأتي هذه الخطوات لتسهيل وتنويع قنوات الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية والمالية والحصول عليها بجودة مناسبة وبما يتناغم مع معايير أمن وسلامة القطاع المصرفي ويحفظ استقراره، ويضمن الالتزام التام لمقدمي الخدمات بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه.

وقال البنك إن التجربة لا تزال في مراحلها الأولية، متوقعا توسع النطاق الجغرافي لتوافر الخدمات المصرفية عند انتشار نشاط الوكالة مما يعزز ويدعم الشمول المالي.

وأوضح أن الخدمات التي يمكن للوكلاء تقديمها تتمثل فتح الحسابات المصرفية، وكذلك إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة الى طلبات البطاقات الائتمانية، وبطاقات العمالة المنزلية، والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، فضلات عن طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة.

ومن الخدمات أيضا، سيمكن الوكلاء من إصدار كشف حساب، وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وأيضا الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي، وكذلك إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي، وطلب واستلام دفاتر الشيكات، بالإضافة الى دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة، وإنشاء

ويتيح لوكلاء المصارف التحويلات المالية المحلية والدولية، بالإضافة أيضا الى تحويل العملات، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية والشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وصرف الشيكات، وتقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، خدمات البيع والتسويق، وأي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلًا من وقت لآخر.

وأعتبرت "ساما" الخدمات المتاح تقديمها من قبل وكلاء المصارف متعددة، حيث أن البنك المركزي يتابع بشكل مستمر تقييم كفاية الخدمات المقدمة من وكلاء المصارف، وفي حال كانت هناك حاجة إلى إضافة خدمات جديدة؛ سيتم النظر إلى مناسبة إضافتها.

وأعلن البنك المركزي السعودي في آذار (مارس) 2019، صدور القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية بصيغتها النهائية، والتي تضع الإطار النظامي لنشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء بالنيابة عن البنوك.

وبيّن حينها، إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في المناطق كافة، وتماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي، الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف "رؤية 2030" .