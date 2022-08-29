"المسار الرياضي" و "اتحاد الدراجات" يوقعان مذكرة لدعم الأنشطة الرياضية المجتمعية

وقعت مؤسسة المسار الرياضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للدراجات لتعزيز فرص التعاون في مجالات رياضة الدراجات الهوائية ودعم الفعاليات والسباقات والأنشطة الرياضية المجتمعية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأثر المستهدف للمشروع، ومثل الجانبان خلال التوقيع جين ماكجيفرن الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المسار الرياضي، وأسماء الجاسر نائبة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات.

وأوضحت جين ماكجيفرن، أن المذكرة خطوة أساسية تتماشى مع توجهات المشروع وأهدافه الطموحة الرامية للإسهام الفاعل في تعزيز جودة الحياة من خلال التحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة، وتبني أسلوب حياة صحي، مبينة أن الدراجات الهوائية أحد المكونات المحورية للأنشطة الرياضية في المشروع، حيث يضم مسارات آمنة ذات مناظر طبيعية للدراجين الهواة بطول يتجاوز 85 كلم، ومسار آخر للمحترفين بطول يتجاوز 135 كلم.

من جانبها نوهت أسماء الجاسر بالتعاون مع مؤسسة المسار الرياضي, الذي يعزز مبادئ وقيم رياضة الدراجات الهوائية، ونشر ثقافة ممارستها في المجتمع، حيث يسهم المسار الرياضي في تطوير البنية التحتية والمسارات الرياضية اللازمة لممارسة ركوب الدراجات الهوائية، مبينة أن ذلك يدعم مساعي الاتحاد في تطوير وتنفيذ البرامج المناسبة لتشجيع هذه الرياضة وتمكين الدراجين المحترفين من التنافس على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت نائبة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، الحرص على تقديم كل ما يسهم في دعم مؤسسة المسار الرياضي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، عبر تقديم الخبرات والمعارف اللازمة لدعم رؤية المشروع في تشجيع أنماط الحياة النشطة وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن "المسار الرياضي"، أحد مشروعات الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 12 رجب 1440 الموافق 19 مارس 2019، ويقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بطول 135 كيلومترا، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، عبر شبكة مسارات آمنة والمشجرة للمشاة وراكبي الدراجات والرياضيين وراكبي الخيل، حيث يتضمن المشروع 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، و 50 موقعا لرياضات متنوعة، ومعالم فنية في جميع الانحاء، وعدة مواقع ومناطق استثمارية فريدة من نوعها، تبلغ مساحتها 2.3 مليون متر مربع.