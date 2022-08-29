" ثمار" : لم نتمكن من نشر نتائج النصف الأول بسبب عدم نشر النتائج المالية السابقة

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م في الموعد المحدد، لأن الشركة ما زالت تعمل مع المراجع الخارجي لإصدار القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث 2021م والقوائم المالية السنوية 2021م والقوائم المالية الأولية للربع الأول 2022م وسيتم الإعلان عنها فور اعتماد المراجع الخارجي. وقد عملت الشركة خلال الفترة الماضية بإصدار القوائم المالية الأولية للربع الثالث 2019م والقوائم المالية السنوية للعام 2019م والقوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث للعام 2020م والقوائم المالية السنوية للعام 2020م.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سيستمر تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م