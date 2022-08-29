مؤتمر الحديد والصلب يبحث ظاهرة الإغراق والواردات غير المطابقة للمواصفات

يناقش المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب المنعقد في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أيلول (سبتمبر) 2022 جملة من التحديات التي تواجه الصناعة وما يتصل بواقع التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على واقعها محليا وعالميا.ويبحث المؤتمر دعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على مواجهة ظاهرة الإغراق والواردات غير المطابقة للمواصفات العالمية، ومسارات الدعم مثل تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار في القطاع عبر تهيئة بيئة استثمار جاذبة، مقرونة ببرامج إرشادية مدروسة بعناية، هدفها استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وهو ما سيكشف عن تفاصيله المؤتمر والخطوات والبرامج التي تم اتخاذها لتحسين واقع ومستقبل الصناعة السعودية للحديد والصلب وفقا لبيان أصدرته الجهة المنظمة اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية أمس.ويطرح مسؤولون حكوميون وخبراء مقترحات الآليات والبرامج التي تعالج هذه التحديات، وتهيئة البيئة أمام تعزيز مكانة السعودية على خريطة صناعة الحديد والصلب العالمية، وخصوصا استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع، حيث تحتل السعودية المركز الـ20 عالميا بإنتاج سنوي يقارب 20 مليون طن من الحديد والصلب المطابق لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، وتستهلك ما يقارب 15.5 مليون طن، وتكثف جهودها لتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية.وسيناقش المؤتمر التطورات الدولية التي أثرت في الاقتصاد السعودي وكانت لها انعكاساتها على صناعة الحديد السعودية، حيث سيتطرق إلى مناقشة أثر جائحة كورونا في الاقتصاد العالمي، ومرحلة بدء التعافي منها، والاختلالات التي شهدتها سلاسل الإمداد التي لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، فيما ستكون آثار وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية حاضرة في مناقشات المؤتمر، حيث سيبحث مستقبل صناعة الحديد والصلب في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب.وستكون مستهدفات تخفيض انبعاثات الكربون وتحولات استخدامات الطاقة النظيفة، على صناعة الحديد والصلب على أجندة المؤتمر، إضافة إلى آفاق هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومسارات التكامل المحتملة فيما بينها، خاصة في ظل الإعلان عن المشاريع الجديدة لدرفلة مسطحات الحديد المسحوبة على الساخن HRC في كل من المملكة والإمارات، وأثر ذلك في تطور إنتاج واستهلاك وتصدير مسطحات الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.