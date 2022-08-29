الأسهم السعودية تفقد 65 نقطة مع تراجع معظم القطاعات .. والسيولة عند 5.8 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 65 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 12526 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بما يعادل 0.29 في المائة إلى 1753 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، وشهدت السوق ضغوط بيع مبكرة في جلسة مزاد الافتتاح لتفتتح بأقل 116 نقطة عن الجلسة السابقة، التي تبدو أنها متأثرة بتوقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتراجع الأسواق المالية.من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 11450 نقطة بينما المقاومة عند 12590 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12475 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12459 نقطة فاقدا 1 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 12526 نقطة خاسرا 0.52 في المائة بما يعادل 65 نقطة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 111 مليون ريال، لتصل إلى 5.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة، ما يعادل 2.5 مليون سهم لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 2 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة عند 324 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع السلع الرأسمالية بنحو 1.8 في المائة، ثم المواد الأساسية 1 في المائة، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية بما يعادل 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة الطاقة بنحو 1.58 في المائة، يليه الإعلام والترفيه 1.56 في المائة، وحل ثالثا الأدوية بـ 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 36 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه البنوك 14 في المائة، ما يمثل 829 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بـ 381 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الغاز بنحو 9.9 ليبلغ 57.80 ريال، يليه الخزف السعودي بـ 8.7 في المائة ليصل إلى 42.35 ريال، وحل ثالثا سهم الخليجية العامة 7.8 في المائة، حيث أغلق عند 9.14 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا تهامة بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 101.20 ريال، يليه الحمادي بـ 2.2 في المائة ليبلغ 44 ريالا، وحل ثالثا سهم مبكو 2 في المائة، مغلقا عند 59.90 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 640 مليون ريال، يليه معادن بنحو 592 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ 428 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية