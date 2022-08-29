«نمو» تضيف 131 نقطة بتداولات قيمتها 40 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 131 نقطة بنحو 0.61 في المائة إلى 21763 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 35 في المائة بنحو 19 مليون ريال لتصل إلى 40 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة، ما يعادل 226 ألف سهم إلى 580 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 33 في المائة بـ 1.3 ألف صفقة لتصل إلى 2.7 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "رواسي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 74.20 ريال، يليه نسيج الدولية 6.9 في المائة مغلقا عند 93 ريالا، وحل ثالثا إنماء الروابي 4.9 في المائة إلى 20.98 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "بنان" بنحو 8.9 في المائة ليقفل عند 45.50 ريال، ثم جروب فايف بـ 7 في المائة ليغلق عند 24.08 ريال، وحل ثالثا "ألف ميم ياء" بنحو 3 في المائة، حيث أغلق عند 45.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الدولية" بقيمة 12 مليون ريال، ثم "نت وركس" بنحو ستة ملايين، وحل ثالثا العبيكان للزجاج بخمسة ملايين ريال.