سيتشوان تستأنف إمدادات الطاقة للصناعات الكبيرة بعد أزمة أسبوعين

استأنفت مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين معظم إمدادات الطاقة للصناعات والأعمال أمس، بعد قيود استمرت نحو أسبوعين، وفقا للتلفزيون الحكومي.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، نقل تقرير التلفزيون عن شركة الكهرباء الحكومية الصينية "ستيت جريد"، أن هناك استئنافا تدريجيا لاستخدام الطاقة في الصناعات الكبيرة، باستثناء الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.وسيتم استئناف الصناعات الكبيرة بالكامل بمجرد تحسن إمدادات المياه لمحطات الطاقة الكهرومائية في سيتشوان، وفقا لـ"الألمانية".وذكر تقرير التلفزيون أن درجات الحرارة المنخفضة والأمطار ساعدت على تخفيف نقص الكهرباء. وزاد إنتاج الطاقة الكهرومائية إلى 460 مليون كيلوواط ساعة أمس، ما يزيد بنسبة 9.5 في المائة، عن أدنى مستوى، والذي تم تسجيله في وقت سابق عندما اعتمدت المقاطعة قيودا على الطاقة.وأفادت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية في وقت سابق بأن شركة تويوتا موتور للسيارات وشركة فوكسكون لتصنيع الإلكترونيات استأنفتا تشغيل مصانعهما في سيتشوان.وفي قطاع شحن السيارات، أصدرت السلطات الصينية خطة عمل الخميس الماضي، لتسهيل بناء البنية التحتية للشحن على طول الطرق السريعة في محاولة لتعزيز تطوير مركبات الطاقة الجديدة.واشتركت في إصدار الخطة وزارة النقل، والهيئة الوطنية للطاقة، والشركة الوطنية الصينية لشبكات الطاقة الكهربائية، وشركة جنوبي الصين لشبكات الطاقة الكهربائية.وذكرت الخطة أنه بنهاية 2022، سيتم توفير خدمات الشحن الأساسية لمركبات الطاقة الجديدة في مناطق خدمة الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء مناطق الجبال الشاهقة والمناطق المرتفعة.