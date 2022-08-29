أرباح مشغلي الطاقة المتجددة تزيد مليارات على حساب المستهلكين

دعا كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني إلى الإسراع من عملية الإصلاح في سوق الكهرباء، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.وقال ليندنر في تصريحات صحافية أمس، "يتعين على الحكومة الاتحادية تكثيف العمل بأقصى سرعة بشأن أسعار الطاقة، وإلا سيزداد التضخم بشكل أقوى من خلال أزمة الكهرباء".وانتقد وزير المالية الألماني الارتفاع القوي لأرباح مشغلي توربينات الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وأضاف "الأرباح تزيد بمقدار مليارات على حساب المستهلكين". من جانبه يسعى روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني للحد من الأسعار للمستهلكين وللأوساط الصناعية من خلال إصلاح جذري لسوق الكهرباء. وقالت متحدثة باسم الوزارة الجمعة الماضي "إنه يتم السعي من أجل الفصل بين التطور في الأسعار النهائية للكهرباء بالنسبة إلى المستهلك وبين أسعار الغاز المتزايدة"، وأوضحت أن الأمر يتعلق بمشروع متوسط المدى.إلى ذلك، انتقد الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا تطبيق رسوم إضافية على الغاز، وناشد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني تصحيح الرسوم.وقال بيجان جير سراي "الرسوم الإضافية على الغاز في شكلها الحالي تمثل إشكالية إلى حد كبير، يتم تجاهل الوضع المالي للشركات تماما". وأضاف "يجب ألا تؤدي هذه الرسوم إلى أن تكسب شركة بشكل إضافي، لكنها يجب أن تفيد الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في وضع اقتصادي صعب في ظل الوضع الراهن".كما أكد أنه يجب أن تكون الأهمية النظامية للشركة، أي مدى أهمية الشركة من الناحية الاقتصادية وأهمية كيانها في الدولة، في محور التقييم أيضا، وأشار إلى أنه دون توافر هذه المعايير، ستظل الرسوم الإضافية على الغاز بمنزلة "تصميم سيئ"، وأكد أن وزير الاقتصاد الألماني "مطالب بالتصرف" في هذا الشأن.