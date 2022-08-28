القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.

وقال الملك :" تلقينا نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

وبعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.

وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".