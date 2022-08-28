7 مليارات ريال إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي في يوليو .. قفز 24.1 %

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية نموا خلال شهر تموز (يوليو) 2022 بنسبة 10.2 في المائة "9.54 مليار ريال" على أساس سنوي، إذ بلغ نحو 102.97 مليار ريال، مقارنة بنحو 93.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، علما أن الإنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي بلغ 6.9 مليار ريال بنمو 24.1 في المائة.وبلغ إجمالي الإنفاق عبر مبيعات نقاط البيع 45.7 مليار ريال بنسبة نمو 17.7 في المائة، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 2.6 في المائة إلى 46.98 مليار ريال.ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية سجل نموا سنويا للشهر الثاني على التوالى، حيث نما في يونيو بأعلى وتيرة منذ أغسطس 2021 بواقع 13.4 في المائةومقارنة بالشهر السابق (يونيو)، فقد تراجع الإنفاق بـ0.6 في المائة، بقيمة 615.4 مليون ريال بعدما كان الإنفاق حينها قد بلغ نحو 103.6 مليار ريال.وشكلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى نحو 9.9 في المائة من الإنفاق، وبقيمة 10.2 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا في يوليو بلغ 61.6 في المائة.وتشهد التجارة الإلكترونية في السعودية توسعا كبيرا، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة حصة التعاملات غير النقدية بحلول 2025 إلى 70 في المائة.وبحسب عمليات نقاط البيع، فقد سجل إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي خلال يوليو مستوى قياسيا عند 6.9 مليار ريال، بعد نموه بنحو 24.1 في المائة على أساس سنوي، ليستحوذ القطاع على 15.3 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.كذلك زاد الإنفاق على قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 12.5 في المائة لتبلغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع نحو 6.77 مليار ريال، مشكلا بذلك 14.8 في المائة من الإجمالي.ونما الإنفاق على قطاع الترفيه والثقافة، وكذلك قطاع الفنادق بنحو 18 و14 في المائة، ليبلغ إنفاقهما نحو 1.2 مليار ريال و931 مليون على التوالي.فيما تراجع الإنفاق في ثلاثة قطاعات خلال الشهر الماضي، وهي كل من قطاع الاتصالات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وكذلك قطاع الأثاث، بواقع 7.7 و6.8 و2.4 في المائة على الترتيب.وخلال العام الماضي 2021، شهد إنفاق المستهلكين معدلات نمو كبيرة، بعدما بلغ حجم الإنفاق 1.13 تريليون ريال وبنسبة نمو 10.2 في المائة.في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري خلال العام الماضي نحو 94.12 مليار ريال، مقابل نحو 85.42 مليار ريال متوسط شهري في 2020.وحدة التقارير الاقتصادية