أوكرانيا: شحن 4 ملايين طن من الحبوب عبر نهر الدانوب

أعلنت أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب التي تشحنها عبر نهر الدانوب .

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم أنه خلال أمس فقط أبحرت 11 سفينة عبر موانئ الدانوب الأوكرانية موضحة أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب.

وأضافت الوزارة أن هذه السفن يمكنها حمل ما يصل إلى 45 ألف طن من الحبوب، ولم يتم بعد تحميلها.

ووفقا للألمانية تم شحن أكثر من أربعة ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ مارس الماضي.