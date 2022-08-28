892 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السعودية بنهاية النصف الأول

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتفع عدد المنشآت إلى 892,063 منشأة، بنهاية النصف الأول من 2022، بزيادة 25.6 % عن نهاية 2021.

وبحسب تقرير "منشآت" الصادر اليوم، نما التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة 244 % ليصل إلى 2.19 مليار ريال في النصف الأول، على أساس سنوي، حيث صُنفت المملكة كثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.

وذكر التقرير، أن قطاع الأغذية والمشروبات، كان أكثر القطاعات من حيث التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه المنشآت العاملة فيه، بنحو 700 مليون ريال على مدار النصف الأول من العام الحالي.

كما بين، أن المنشآت التي تملكها سيدات بلغت 45 % من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت في 2017.

وكشف التقرير، أن المملكة تتمتع بما يزيد عن 400 ألف شجرة بن بارتفاع بلغ 70 % في إنتاج البن الخولاني، واستثمارات في هذا القطاع وصلت إلى قرابة 1.2 مليار ريال من قبل الشركة السعودية للقهوة خلال العشر سنوات المقبلة.