المنافسة : إتمام التركز الإقتصادي بين "جاهز" و "الهلال" لإنشاء شركة لبيع الملابس الرياضية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الإقتصادي بين شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، وشركة نادي الهلال الإستثمارية لإنشاء شركة جديدة لبيع الملابس الرياضية.

وأفادت، بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق الملابس الرياضية بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بنطاق السعودية. وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق الملابس الرياضية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها. وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية حيث يتمتع سوق الملابس الرياضية بوجود عدد كبير من اللاعبين. وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن دخول شركات جديدة إلى سوق الملابس الرياضية سيعزز من الوسط التنافسي لسوق الملابس الرياضية من حيث تنوع الخيارات وتوفر بدائل للمستهلكين.