"تاسي" ينخفض 66 نقطة مع هبوط أسهم "البنوك" بأعلى وتيرة في شهر

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنحو 66 نقطة، بعدما نجح السوق في تقليص خسائره النقطية التي تجاوزت 130 نقطة.

وكانت الأسواق الأمريكية قد سجلت انخفاضا كبيرا خلال تعاملات الجمعة الماضية، بعد حديث رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الذي أشار إلى أن المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتراجع قطاع البنوك 1.1 في المائة كأكبر هبوط يومي في شهر، في حين أغلق قطاع الطاقة على انخفاض بنحو 1.6 في المائة وهما الأكثر ضغطا على أداء السوق.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية على تراجع 66 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12526 نقطة وسط سيولة 5.8 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم سابك للمغذيات الزراعية ثم معادن وكذلك مصرف الراجحي، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 137.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 324.7 ألف صفقة.

وهبط سهم أرامكو السعودية 1.65 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق خلال تعاملات اليوم، تلاه كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي بعد تراجعهما بنحو 1.4 و1.3 في المائة على الترتيب.

إلى ذلك، صعدت أسهم 84 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة الغاز وكذلك الخزف السعودي بعد صعودهما بالحد الأعلى 10 في المائة.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم الخليجية العامة للتامين 7.8 في المائة، في حين كسب سهم معادن وكذلك سابك للمغذيات بـ 5.8 و4.2 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 118 شركة تصدرها أسهم تهامة للإعلان بعد تراجعه 2.5 في المائة، أيضا تراجعت أسهم الحمادي 2.2 في المائة.

فيما تراجع سهم إعمار 1.9 في المائة، بعد إعلان الشركة عن نمو خسائرها في الربع الثاني لتصل إلى 247 مليون ريال، لتبلغ الخسائر المتراكمة للشركة 34.2 في المائة من رأس المال.