عمومية "جبل عمر" توافق على زيادة رأس مالها إلى 11.5 مليار ريال عن طريق تحويل الديون لصندوق "الإنماء مكة العقاري"

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر للتطوير على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.2 مليار ريال إلى 11.5 مليار ريال عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغ قيمتها 5.3 مليار ريال .

وجاءات نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.2 مليار ريال إلى أحد 11.5 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم من 929.4 ألف سهم إلى 1.1 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 24,22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) ("الصندوق") وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق ("الصفقة") ، ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الصفقة المبرمة بين الشركة ومدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) ، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

‌أ) ‌الموافقة على أحكام اتفاقية الصفقة.

‌ب) الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة المتعلقة بالصفقة.

‌ج) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

‌د) الموافقة على تعيين مازن فواز بغدادي – عضو مستقل - بمجلس الإدارة في المركز الجديد، ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024م ويعتبر هذا التعيين كجزء من شروط إبرام الصفقة.

2. الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة والصندوق والتي يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة.