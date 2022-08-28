البنك الأهلي السعودي: بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال

الفئة المستهدفة من الإصدار

العملاء المؤسسيين و المؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.