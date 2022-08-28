أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

البنك الأهلي السعودي: بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال

البنك الأهلي السعودي: بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال

الاقتصادية من الرياض

أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال السعودي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية.

 

قيمة الطرح سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
تاريخ بداية الطرح 1444-02-01 الموافق 2022-08-28
تاريخ نهاية الطرح 1444-06-07 الموافق 2022-12-31
الفئة المستهدفة من الإصدار العملاء المؤسسيين و المؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك بتعيين شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمديراً للاكتتاب، ومدير لسجل الاكتتاب، ومنسق رئيسي.
الحد الأدنى للاكتتاب 1,000,000 ريال سعودي
سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق.
القيمة الاسمية 1,000,000 ريال سعودي
عائد (الصك/ السند) يُحدد حسب ظروف السوق.
مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة (بدون تاريخ استحقاق).
شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة على النحو المفصل في اتفاقية الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية