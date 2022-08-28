البنك الأهلي السعودي: بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال

أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال السعودي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية.
|قيمة الطرح
|سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
|تاريخ بداية الطرح
|1444-02-01 الموافق 2022-08-28
|تاريخ نهاية الطرح
|1444-06-07 الموافق 2022-12-31
|الفئة المستهدفة من الإصدار
|العملاء المؤسسيين و المؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
|الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
|قام البنك بتعيين شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمديراً للاكتتاب، ومدير لسجل الاكتتاب، ومنسق رئيسي.
|الحد الأدنى للاكتتاب
|1,000,000 ريال سعودي
|سعر طرح (الصك/ السند)
|يُحدد حسب أوضاع السوق.
|القيمة الاسمية
|1,000,000 ريال سعودي
|عائد (الصك/ السند)
|يُحدد حسب ظروف السوق.
|مدة استحقاق (الصك/ السند)
|مستمرة (بدون تاريخ استحقاق).
|شروط أحقية الاسترداد
|يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة على النحو المفصل في اتفاقية الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.
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