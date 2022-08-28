تعليق تداول سهم "أنعام القابضة" جلسة واحدة لعدم إعلان القوائم المالية

أعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق لجلسة تداول واحدة اليوم وذلك نظراً لعدم التزام مجموعة أنعام الدولية القابضة بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/06/2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.



و يستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 29/08/2022م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الاثنين 26/09/2022م.

و في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 27/09/2022 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.