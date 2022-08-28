بولندا وسلوفاكيا تربطان شبكتي أنابيب الغاز لمجابهة تقلص الإمدادات

افتتحت بولندا وسلوفاكيا خط أنابيب للغاز يربط بين شبكتيهما بهدف تعويض نقص الإمدادات من روسيا، وتعزيز أمن الطاقة في البلدين إثر الحرب الروسية - الأوكرانية، التي تسببت في أزمة طاقة في أوروبا.

وقلصت روسيا أو أوقفت إمداداتها من الغاز إلى عديد من دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، حيث قطعته نهائيا عن بولندا، بينما تحصل سلوفاكيا على 40 في المائة فقط من الكمية المتفق عليها، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.

وقال إدوارد هيجر رئيس الوزراء السلوفاكي، خلال مؤتمر لافتتاح خط الأنابيب الجديد، وإلى جانبه نظيره البولندي ماتيوس مورافسكي، إن خط الربط الداخلي سيسمح لسلوفاكيا بالحصول على الغاز من النرويج، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبر بولندا.

وشدد هيجر في بلدة ستراخوتشينا في بولندا قرب الحدود مع سلوفاكيا، على أن "هذا الرابط يعطينا شعورا جديدا بالأمن والحرية، لأننا لن نعتمد بعد الآن على الغاز الروسي".

وسيتيح هذا الخط لبولندا أيضا الحصول على الغاز من الجزائر عبر إيطاليا وسلوفاكيا.

وانتهز مورافسكي فرصة افتتاح الوصلة الجديدة ليمرر انتقادا لخط أنابيب "نورد ستريم"، قائلا: "هذا خط سلام، بخلاف خطي أنابيب نورد ستريم الأول والثاني، اللذين أنشأتهما ألمانيا مع روسيا بدعم من دول أخرى، لأنهما كانا خطي أنابيب حرب".

في السياق، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إرسال بعثة في أقرب وقت ممكن إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي أعيد وصلها الجمعة بشبكة الكهرباء بعد انقطاع تام في اليوم السابق اتهم الروس بالوقوف خلفه.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو "علماؤنا وجميع المختصين في قطاع الطاقة ينجحون في إنقاذ محطة زابوريجيا من أسوأ سيناريو تدفع باتجاهه القوات الروسية باستمرار"، مشيرا إلى أنه تمت إعادة توصيل المحطة بالشبكة.

وأضاف "أريد أن أؤكد أن الوضع ما زال خطيرا جدا، ولهذا السبب من المهم أن تصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أقرب وقت ممكن، وتساعد على إبقائها تحت السيطرة الأوكرانية".

وأعلنت كييف الخميس، أن محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا تتعرض للقصف المتكرر، "فصلت بشكل كامل" عن الشبكة "للمرة الأولى في تاريخها" إثر تضرر خطوط كهربائية فيها، بسبب أعمال روسيا.

وسيطرت القوات الروسية في مارس على المحطة التي تضم ستة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها ألف ميجاواط. وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بقصف المحطة الواقعة قرب خط المواجهة، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.

وكشفت شركة "إنرجوأتوم" المشغلة للمحطة على "تيليجرام" عن أن أحد مفاعلات محطة زابوريجيا الذي أوقف أمس الأول أعيد ربطه بشبكة الكهرباء الجمعة، مؤكدة أن أنظمة الأمان تعمل بصورة طبيعية.

وأضاف المشغل أن المفاعل الذي أعيد ربطه "ينتج الكهرباء لسد حاجات أوكرانيا، ويجري العمل حاليا على زيادة قوة المفاعل".