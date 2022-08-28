ارتفاع أصول التأمين الصينية إلى 3.9 تريليون دولار .. والإنتاج يدعم الزخم الصناعي

بلغ إجمالي أصول قطاع التأمين الصيني 26.6 تريليون يوان "3.88 تريليون دولار" بنهاية يونيو الماضي، وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين إن "هذا الرقم يزيد بمقدار 1.8 تريليون يوان على ما كان عليه في بداية هذا العام".وأضافت اللجنة أن "القطاع حافظ إلى حد كبير على أداء مستقر، ولديه قدرة أقوى على درء المخاطر وخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أكثر فاعلية".وارتفع إجمالي الدخول من أقساط التأمين 5.1 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2022 ليصل إلى 2.8 تريليون يوان، وبلغ الإنفاق على التعويضات والمدفوعات 776.8 مليار يوان، بزيادة 3.1 في المائة.من جهة أخرى، واصل أداء الصناعة الصينية الحفاظ على زخمه للتعافي، رغم انخفاض طفيف سجلته أرباح الشركات الصناعية الرئيسة نتيجة تأثير عوامل متعددة.وأظهرت أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، أن الشركات الصناعية الرئيسة، التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان "نحو 2.92 مليون دولار" على الأقل، سجلت أرباحا مجمعة قدرها 4.89 تريليون يوان في فترة يناير - يوليو من العام الجاري، بانخفاض 1.1 في المائة على أساس سنوي.وحافظت الإيرادات المجمعة لهذه الشركات على وتيرة نمو أسرع خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت 8.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 76.57 تريليون يوان.وشهد إجمالي 16 من أصل 41 صناعة رئيسة نموا في الأرباح في الفترة من يناير إلى يوليو، فيما سجل 14 منها نموا بأكثر من 5 في المائة.وسلط تشو هونج، كبير الإحصائيين في الهيئة المذكورة، الضوء على انتعاش صناعة المعدات وزيادة الأرباح الصناعية لقطاع تصنيع السيارات، مع استئناف أعمال سلاسل التوريد والإنتاج، وسريان مفعول السياسات الداعمة للاستهلاك مثل التخفيضات الضريبية لشراء السيارات.وفي يوليو، زادت أرباح صناعة المعدات 6.8 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 2.7 نقطة مئوية مقارنة بالنمو المسجل في يونيو الماضي، مسجلة انتعاشا لمدة ثلاثة أشهر متتالية.وكانت صناعة تصنيع السيارات إحدى الصناعات التي شهدت أسرع نمو في الأرباح، حيث سجلت زيادة حادة في الأرباح 77.8 في المائة في يوليو، بزيادة 30.1 نقطة مئوية على يونيو السابق.وقال تشو إن "هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الانتعاش"، مشيرا إلى أسباب منها التكاليف المرتفعة نسبيا للشركات، وتخفيف طلبات السوق لقطاعات معينة، وزيادة ضغط التشغيل، فضلا عن المشهد العالمي الأكثر تعقيدا.وتخطط الصين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النمو، حيث يظهر الانتعاش الاقتصادي علامات على التباطؤ، بسبب إغلاقات متكررة مرتبطة بمرض كوفيد والأزمة في قطاع العقارات في البلاد.وأعلن مجلس الدولة في اجتماع سابق برئاسة لي كه تشيانج رئيس الوزراء حزمة سياسات مكونة من 19 نقطة، للمساعدة على إبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.وتشمل الحزمة حصة تزيد على 300 مليار يوان "43.7 مليار دولار" للسياسات والأدوات المالية التنموية، التي من المتوقع أن توفر أوجه تآزر مع السياسات، التي تم طرحها بالفعل ودفع الاقتصاد نحو الاستقرار وتطويره إلى الأفضل.وتعهدت بالاستفادة من "الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات" للحفاظ على نطاق معقول للسياسة، في الوقت المناسب، وبطريقة حاسمة. وفي سياق الشأن الصيني، يعزز التعاون الوثيق بين الصين وإفريقيا سلاسل الإمداد في إفريقيا وسط مختلف الرياح المعاكسة، وفقا لتقرير نشر أخيرا.وفي قطاع الاتصالات الذي شهد توسعا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات الصناعية المجمعة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 944.2 مليار يوان "137.87 مليار دولار"، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.وتوسعت الأعمال الناشئة، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ومراكز بيانات الإنترنت وإنترنت الأشياء بسرعة خلال هذه الفترة. وشهدت إيرادات الأعمال الناشئة لعمالقة الاتصالات الثلاثة في الصين -تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم- ارتفاعا بنسبة 35.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 184.3 مليار يوان.وتحديدا ارتفعت عائدات خدمات الحوسبة السحابية 131.7 في المائة على أساس سنوي، بينما زادت عائدات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء 60.3 في المائة و25.9 في المائة على التوالي.كما تم إحراز تقدم مطرد في بناء محطات قاعدية لشبكة الجيل الخامس. وبحلول نهاية يوليو الماضي، وصل عدد المحطات القاعدية لشبكة الجيل الخامس في الصين إلى ما يقرب من 1.97 مليون.في سياق متصل، سجل حجم التداول في سوق النقد الأجنبية الصيني 21.39 تريليون يوان "3.18 تريليون دولار" في يوليو الماضي، بزيادة على المسجل في يونيو الماضي البالغ 20.31 تريليون يوان.وأظهرت أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن إجمالي حجم التداول بين البنوك وعملائها بلغ 3.29 تريليون يوان، فيما بلغ حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك 18.1 تريليون يوان.وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصل حجم التداول في سوق النقد الأجنبية الصيني إلى 132.46 تريليون يوان، بحسب نتائج البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وارتفعت تجارة الخدمات في الصين إلى 468.4 مليار يوان "68.39 مليار دولار" في يوليو الماضي.وأشارت البيانات الصادرة إلى تسجيل صادرات الخدمات في البلاد 204 مليارات يوان الشهر الماضي، بينما بلغت واردات الخدمات 264.4 مليار يوان، ما أدى إلى عجز تجاري بـ 60.4 مليار يوان.وبشكل مفصل، برزت خدمات النقل كأكبر مساهم في تجارة الخدمات بتسجيلها حجم تجارة بلغ 187.4 مليار يوان. وبلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات في البلاد 3.9151 تريليون يوان في يوليو الماضي، بزيادة 11 في المائة على العام الماضي.