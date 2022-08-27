رحيل غالب كامل .. أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي 

ودع الوسط الإعلامي في المملكة المذيع غالب كامل بعد أعوام قضاها بين قراءة نشرات الأخبار على شاشة القناة الأولى والبرامج المتنوعة ، حيث يعد من أبرز الجيل الأول من المذيعين السعوديين، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

وارتبط صوت الراحل بذاكرة المشاهدين من خلال قراءته نشرات الأخبار الرئيسة في القناة الأولى وإعلان رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر، إضافة إلى تقديمه برامج متنوعة على الشاشة.

وقدم كامل على مدى 40 سنة عددًا كبيرًا من البرامج، من أهم برامجه التلفزيونية «أين الخطأ» و«من أنا» و«لمن الكأس» و«لقاء على الهواء». أما في الإذاعة قدم برامج كثيرة منها «أبشر» و«حرف ونغم» و«سلامات» مع المرضى المنومين في المستشفيات، و«سهرة من منزل» و«لقاء مع فنان» ومن «الشاشة إلى الميكرفون» و«الصفر الدولي".

وترك كامل مدرسة إعلامية فريدة من نوعها، حيث جمع بين مواهب متعددة تصب في خدمة الإعلام، حيث كان من ذلك الجيل المهيب الذي لا يمكن أن يقع في هفوة لغوية أو ضعف في الأداء.

ولُقّب الراحل بـ«صديق الراحلين» لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين كمطلق الذيابي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وعبد الرحمن يغمور وماجد الشبل وعباس غزاوي .

ووصف إعلاميون وكتاب ونشطاء في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الراحل بالإعلامي الفذ الذي فقدته الساحة الإعلامية السعودية والعربية، معددين أبرز مآثره وإنتاجه الإعلامي.

ووصف هيئة الإذاعة والتلفزيون نعيها للمرحوم الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي. وقالت:" تنتعي الهيئة الإعلامي القدير غالب كامل الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة."

ونعى رائد غالب كامل، والده الإعلامي السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع المرض.وكتب في تغريدة عبر حسابه في منصة تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم، والدي غالب كامل".