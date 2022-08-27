«طاقة السواحل» .. بصيص أمل للسفن السياحية لتحقيق التوازن بين المناخ والتجارة

يكافح القائمون على تشغيل السفن السياحية الكبرى من أجل إيجاد نوع من التوازن بين الحد من تأثيرها في البيئة والحفاظ على سير أعمالهم التجارية.ويتم إطلاق سفن ملاحية جديدة بزعم أنها يمكنها أن تحمي البحر والهواء والمناخ.وفي الوقت نفسه، ينظر حاليا إلى الطاقة التي يتم توليدها بجانب السواحل كمصادر للطاقة المتجددة، على أنها بصيص من الأمل، حيث إن توصيل السفن في الميناء يجعل العملية خالية من الانبعاثات خلال ذلك الوقت، كما يقلل من الضوضاء والاهتزازات.ويقول هارالد زايس، وهو أستاذ في علوم الاستدامة والسياحة في جامعة هارتس للعلوم التطبيقية في ألمانيا "ستكون الطاقة المنتجة بيئيا بجانب السواحل مهمة جدا من أجل استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ضمن الرحلات البحرية".ولكن في حين أن ما يقرب من نصف السفن تقريبا سيكون قادرا قريبا على استخدام الطاقة المنتجة على الشاطئ، أو تلك التي يمكن تحويلها سريعا، هناك 14 ميناء فقط في العالم حتى الآن توفر وصلات مناسبة، بحسب ما تقوله "جمعية قطاع الرحلات البحرية"، بحسب "الألمانية".إذن ما الذي يمكن أن تقوم به السفن السياحية من أجل تقليل تأثيرها البيئي؟ يمكن أن يؤدي تغيير مساراتها والإبحار الاقتصادي باستخدام برامج متقدمة، وغيرها من الطرق إلى تقليل استهلاك وقود السفن.ولكن السؤال هو، هل من المستطاع أن يذهب المرء إلى تلك الوجهة التي يحلم بها؟ وتبعث الإصدارات الجديدة من السفن السياحية مواد أقل ضررا على البيئة، من خلال المزج بين مصادر الطاقة الأكثر كفاءة والوقود التقليدي، إلى جانب بطاريات تخزين الطاقة أو خلايا الوقود.وإضافة إلى ذلك، فإن كثير من تفاصيل التصميم والتشغيل الأخرى تؤدي إلى تحقيق توازن مناخي أفضل، بحسب ما يقوله عالم البيئة، زونكي ديزينر، من الاتحاد الألماني للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث قال إنها "حلول واعدة"، وفقا لـ"الألمانية".وفي الوقت نفسه، يعمل بعض القائمين على تشغيل السفن السياحية أيضا على تحسين كفاءة السفن في أسطولهم. "ولكن الرحلات البحرية ما زالت غير صديقة للبيئة"، بحسب ما يقوله ديزينر.وتكمن المشكلة في أن المحركات التي تعمل بزيت الوقود الثقيل تلحق أضرارا بالبيئة، من خلال إطلاق أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والجسيمات والسخام، بينما تتفاقم أزمة المناخ بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وتعد أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات مثل زيت الغاز البحري والديزل البحري، أكثر تكلفة، بينما تصدر عنها كمية أقل قليلا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وحتى الغاز الطبيعي المسال الأقل تلويثا للبيئة، الذي يعد على نطاق واسع حلا انتقاليا للرحلات البحرية الصديقة للمناخ، لا يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلا 20 في المائة فقط.من ناحية أخرى، تقول كاتارينا كوبه، من وكالة البيئة الاتحادية الألمانية، إن ذلك له كثير من العيوب، موضحة أن "الميثان الضار بالمناخ يتسرب أثناء الإنتاج والنقل والتشغيل، ما يقلل من ميزة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي بعض الحالات يجعل التوازن المناخي أسوأ من استخدام السفن التي تعمل بالديزل البحري".ويلتزم بعض مالكي السفن بلوائح "المنظمة البحرية الدولية" التابعة للأمم المتحدة، حيث يقومون باستخدام أنظمة تنظيف غازات العوادم على الرغم من أن تلك الأنظمة تزيد من استهلاك الطاقة، وعادة ما يتخلص مشغلو السفن من مياه الغسيل الملوثة في البحر.ومع ذلك، فإنه باستخدام أنظمة التنظيف والمحولات الحفازة لأكسيد النيتروجين ومرشحات جزيئات السخام، ينبعث الكبريت بنسب أقل تصل إلى 99 في المائة، من ست سفن تابعة لأسطول شركة "توي" الألمانية للرحلات البحرية. كما ينبعث أكسيد النيتروجين بكمية أقل 75 في المائة وتنبعث الجزيئات الضارة بكمية أقل 60 في المائة، وتتخلص من المخلفات بشكل صحيح في البر، بحسب ما تقوله الشركة.وتضع صناعة السفن السياحية لنفسها أهدافا طموحة، حيث تهدف السفن الأولى ضمن أسطول شركة "توي"، إلى أن تكون محايدة مناخيا تماما بحلول 2030، بحسب ما قاله أخيرا فيبكي ماير، رئيس الشركة لصحيفة "تاج شبيل" الألمانية.ويقول ماير إن أكبر الأمور المجهولة هو ما إذا كان الوقود الحيوي سيكون متاحا أم لا؟من ناحية أخرى، تعتمد شركة "آيدا" للرحلات البحرية بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المسال الأحفوري، الذي يمكن استبداله بالوقود الاصطناعي أو الحيوي في يوم من الأيام. كما أن هناك شركات أخرى مثل "هاباج ليود" و"بلانتورز"، تستخدم الديزل البحري.