ضغوط بيعية تنهي الارتفاعات الأسبوعية للأسهم السعودية .. ومكررات الربحية عند 20 مرة

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أربعة أشهر لتغلق عند 12591 نقطة متراجعة 29 نقطة بنحو 0.24 في المائة.بينما مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، تراجع 0.08 في المائة ليغلق عند 1758 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم.وانتهت الفترة النظامية للإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني، حيث أظهرت الأرباح المجمعة للسوق ارتفاع الأرباح 70 في المائة، مع ارتفاع ربحية 105 شركات، في حين تراجعت لـ35 وخسارة 48 شركة.ومع ارتفاع الأرباح تحسنت العوامل الأساسية مع تداول السوق عند مكررات ربحية 20 مرة، حيث إنها تزيد على المتوسط، البالغة 16 مرة، إلا أنها تبقى ضمن النطاق الذي تتداول السوق فيه خلال الأعوام الماضية.وتعرضت السوق لضغوط بيعية أثناء الأسبوع، إذ بلغت ذروة الخسائر 2.2 في المائة قبل أن تعوض جزءا من تلك الخسائر في نهاية الأسبوع.ويأتي نشاط البيع عقب سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية الأطول منذ نيسان (أبريل). ولا يعزز ضعف أداء السوق في الأسبوعين الأخيرين فرص استمرارية الارتفاع ما لم تستجد معطيات إيجابية جديدة.وستواجه السوق دعما عند مستويات 12260 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12620 نقطة، حيث اتجه نحو أعلى نقطة عند 12644 نقطة رابحا 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة خلال الأسبوع عند 12347 نقطة فاقدا 2.2 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق عند 12591 نقطة فاقدا 29 نقطة بنحو 0.24 في المائة.وتراجعت السيولة 22 في المائة ما يعادل 8.3 مليار ريال، لتصل إلى 29 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 28 في المائة ما يعادل 713 مليون سهم لتصل إلى 713 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة بنحو 358 ألف صفقة عند 1.7 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة قطاع الأدوية بنحو 5.7 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية 3.8 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بـ2.8 في المائة.وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه 3.6 في المائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا تجزئة الأغذية مرتفعا 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 22 في المائة بقيمة 6.4 مليار ريال، يليه المصارف 18 في المائة ما يمثل 5.4 مليار ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 7 في المائة بـ2.1 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سدافكو بـ21 في المائة ليبلغ 195.40 ريال، يليه الغاز 14 في المائة ليصل إلى 52.60 ريال، وحل ثالثا سهم طباعة وتغليف بنحو 10.5 في المائة حيث بلغ 21.36 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سلامة بنحو 27 في المائة ليغلق عند 23.62 ريال، يليه المتحدة للتأمين بـ9.8 في المائة ليبلغ 10.26 ريال، وحل ثالثا سهم عناية 9.7 في المائة مغلقا عند 18.82 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم الراجحي بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه سابك للمغذيات الزراعية بنحو 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا سابك بـ1.2 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية