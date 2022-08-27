تراجع تداولات «نمو» 3.3 % خلال أسبوع

ارتفعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 56 نقطة بنحو 0.3 في المائة عند 21631 نقطة.وتراجعت قيمة التداول 3.3 في المائة بنحو 8.9 مليون ريال لتصل إلى 260 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 0.8 في المائة ما يعادل 32 ألف سهم إلى 4.1 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 14 في المائة بـ2.5 ألف صفقة لتصل إلى 20 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة رواسي بنحو 29 في المائة ليغلق عند 67.30 ريال، يليه ألف ميم باء 12 في المائة مغلقا عند 46.6 ريال، وحل ثالثا العبيكان للزجاج 8.7 في المائة إلى 103.80 ريال.بينما تصدر الأسهم المتراجعة الحاسوب بنحو 18 في المائة ليقفل عند 200 ريال، ثم آيكتك بـ12 في المائة ليغلق عند 98.10 ريال، وحل ثالثا نت وركس بنحو 7.8 في المائة ليغلق عند 62 ريالا.