محكمة أمريكية تؤيد خطة «سبيس إكس» لتقديم الإنترنت عبر 2824 قمرا صناعيا

أيدت محكمة استئناف أمريكية أمس قرار لجنة الاتصالات الاتحادية بالموافقة على خطة شركة سبيس إكس لنشر عدد من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أقل ارتفاعا مما كان مقررا ضمن مساعيها إلى تقديم الإنترنت الفضائي واسع النطاق.وبحسب "رويترز"، حصلت سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك على موافقة لجنة الاتصالات في 2021 على نشر 2824 قمرا صناعيا في مدار منخفض ضمن خطة لتوفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة لمن لا يتسنى لهم الحصول حاليا على هذه الخدمات، لكن شركتي فياسات وديش نتورك المنافستين لسبيس إكس طعنتا على قرار اللجنة.يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه "سبيس إكس" و"تي موبايل" الخميس أن الأقمار الاصطناعية التابعة للشركة المملوكة من الملياردير إيلون ماسك ستتصل مباشرة بهواتف شركة الاتصالات الألمانية لتوفير شبكة هاتفية لأكثر الأماكن عزلة، بما يتجاوز نطاق تغطية هوائيات شبكة المحمول التقليدية.وبحسب "الفرنسية"، ستبدأ الخدمة الجديدة التي تستخدم آلاف الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة لـ"سبيس إكس" الموجودة أصلا في المدار وتعمل على الهواتف الحالية، من خلال تمكين إرسال واستقبال الرسائل النصية بدءا من أواخر 2023، بينما من المتوقع أن يسري ذلك على الخدمات الصوتية في وقت لاحق.وقال إيلون ماسك خلال حدث في موقع ستاربايس التابع لـ"سبيس إكس" في تكساس "الشيء المهم هو أن هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من المناطق البيضاء (خارج نطاق التغطية) في أي مكان في العالم، لهاتفك".وأضاف الملياردير أن الخدمة "ستنقذ الأرواح"، وضرب مثالا على حالات ضياع المتنزهين الذين لا يستطيعون في مثل هذه الظروف حاليا طلب المساعدة.ورغم أن الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية متاح منذ أعوام، يحتاج المستخدمون حاليا إلى معدات متخصصة، مثل محطات "ستارلينك".وأشار ماسك إلى أن هذه الخدمة "لن تحتوي على نوع النطاق الترددي الذي يمكن أن تتمتع به محطة ستارلينك، لكنها ستسمح بإرسال الرسائل النصية والصور، وإذا لم يكن هناك كثير من الأشخاص في منطقة الهاتف المحمول، فمن المحتمل أن تتيح إرسال بعض مقاطع الفيديو".وقال مايك سيفرت رئيس "تي موبايل": إنه يتوقع أن يتم تضمين الخدمة مجانا في معظم خطط الاشتراك الحالية، لكن قد تكون هناك رسوم إضافية للمستخدمين على الاشتراكات بأقل تكلفة.وأوضح مايك سيفرت أن الخدمة ستوفر في البداية للعملاء الأمريكيين، لكن من المتوقع أن توسعها "تي موبايل" لتشمل أسواقا أخرى في المستقبل.وفي سياق متصل بقطاع الفضاء، قال مسؤولون في شركة بوينج وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا): إن الشركة تستهدف إرسال أول بعثة على متن مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لها لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بحلول فبراير 2023، إذ تقترب شركة صناعات الطيران من المرحلة الأخيرة من جدول زمني مكلف تأخر كثيرا عن مواعيده المقررة.وتأتي أول رحلة ستارلاينر مأهولة بعد نحو عام من تحليق المركبة الفضائية إلى المحطة الفضائية والعودة دون أفراد في مارس، لتكمل بعثة شديدة الأهمية لـ"ناسا" في محاولتها الثانية بعد فشل رحلة تجريبية مماثلة في 2019 بسبب عطل في البرمجيات.وتتوقع بوينج وناسا إرسال البعثة المأهولة بعد أن يصلح المهندسون المشكلات التي واجهوها خلال رحلة ستارلاينر التجريبية في مارس.وقال ستيف ستيتش، رئيس برنامج ناسا الذي يشرف على تطوير ستارلاينر، للصحافيين في مؤتمر مشترك مع بوينج: "نستهدف حاليا موعد إطلاق في فبراير 2023".ستمثل البعثة، التي تستغرق ثمانية أيام والتي تنقل رائدي الفضاء باري ويلمور وسونيتا ويليامز التابعين لناسا إلى المحطة والعودة، مهمة الاختبار النهائية قبل أن تتمكن ناسا من اعتماد ستارلاينر في مهام رواد الفضاء الدورية.وبمجرد اعتمادها، ستصبح الكبسولة الخيار الثاني لناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى المحطة، وستنضم إلى مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، التي تم اعتمادها في 2020.وكانت مركبات تابعة لشركة سبيس إكس تتولى منذ 2020 نقل هؤلاء إلى المحطة، إلا أن ناسا ترغب في تنويع خياراتها.وبعد سلسلة انتكاسات أدت إلى تأخير برنامج بوينج، وبينها رحلة تجريبية 2019 لم تتمكن فيها "ستارلاينر" من الوصول إلى المحطة، نجحت الكبسولة أخيرا في مايو في الالتحام بهدفها، لكنها لم تكن مأهولة.ويفترض بالشركة أن تجري رحلة ثانية، لكن مأهولة، حتى تحصل "ستارلاينر" على موافقة ناسا وتتمكن من الشروع في المهام المنتظمة التي يتوقع أن تكون بمعدل واحدة كل عام.وستضم هذه الرحلة التجريبية التي تسمى "سي إف تي" - أي "كرو فلايت تست" أو "اختبار رحلة مع طاقم" - رائدي فضاء من ناسا هما باري ويلمور وسونيتا ويليامس.وأوضح جويل مونتالبانو مدير برنامج محطة الفضاء الدولية، أن الرائدين سيمكثان نحو ثمانية أيام في المحطة، حيث يشاركان في الأنشطة البحثية التي تجرى في المختبر الطائر.وأضاف "هدفنا كوكالة أن تكون لدينا في أقرب وقت ممكن جهتان تجاريتان أمريكيتان تتوليان" نقل رواد الفضاء إلى المحطة.وكانت "بوينج" لا تزال تأمل حتى وقت قريب في أن تتمكن من إجراء هذه الرحلة قبل نهاية 2022.لكن مشكلات حصلت خلال الرحلة التجريبية غير المأهولة في مايو الماضي استلزمت إجراء تعديلات على المركبة. وتتعلق أبرز هذه المشكلات بنظام الدفع، إذ إن اثنين من محركات الدفع التي تستخدمها الكبسولة لوضع نفسها على المسار الصحيح لم يعملا.وقال مارك نابي مدير البرنامج في بوينج: إن فرق الشركة أفادت أن المشكلة ناجمة عن "حطام"، لكنها لم تتمكن من تحديد مصدره بشكل مؤكد. وأجريت فحوص على المركبة للتأكد من أن الحطام لم يأت منها.كذلك أزيلت مرشحات لحل مشكلة تتعلق بالضغط، وجرى تحديث برنامج معلوماتي لتجنب تدفق كمية كبيرة جدا من البيانات.