السعودية تعرب عن تضامنها مع باكستان إثر تعرضها للأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الشقيقة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي خلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان جراء هذا المصاب الأليم، راجية النجاة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.

