لماذا من المرجح أن تنخفض أسعار السلع؟ «2 من 2»

نلاحظ أن حتى النمو في الولايات المتحدة كان أبطأ في 2022 مما كان عليه في العام الماضي، حيث أعلن كثيرون أن الركود قد بدأ. "شخصيا، ما زلت على استعداد للمراهنة على عدم حدوث ركود في الولايات المتحدة في الجزء الأول من العام، وأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أو الربع الثاني سيتم تعديله بالزيادة بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)".في آخر تحديث له، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد، من 6.1 في المائة في 2021، إلى 3.2 في المائة في 2022 و2.9 في المائة في 2023. ويعني تباطؤ النمو انخفاض الطلب على السلع، وبالتالي انخفاض الأسعار.علاوة على ذلك، مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى السياسة النقدية، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى انخفاض أسعار السلع، وليس فقط لأن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد من احتمالية حدوث ركود. يؤثر مستوى أسعار الفائدة الحقيقية في أسعار السلع بشكل مستقل عن الناتج المحلي الإجمالي، من الناحية النظرية والتجريبية.إن نظرية العلاقة بين أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار السلع راسخة منذ زمن طويل. أبسط حدس وراء هذه العلاقة هو أن سعر الفائدة هو "تكلفة حمل" المخزون. تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى انخفاض طلب الشركات على الاحتفاظ بالمخزونات، وبالتالي خفض سعر السلع.تعمل ثلاث آليات أخرى، إضافة إلى قوائم الجرد. أولا، بالنسبة إلى مورد قابل للنضوب، يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة الحافز للاستخراج اليوم، وبالتالي توسيع العرض المتاح. ثانيا، بالنسبة إلى السلع "الممولة"، تشجع الزيادة في سعر الفائدة المستثمرين المؤسسيين على التحول من فئة أصول السلع إلى سندات الخزانة. أخيرا، بالنسبة إلى سلعة يتم تداولها دوليا، تؤدي الزيادة في سعر الفائدة الحقيقي المحلي إلى تقدير حقيقي للعملة المحلية، ما سيخفض سعر العملة المحلية للسلعة.أظهرت التحليلات الاقتصادية القياسية العلاقة الإحصائية بين أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار السلع الأساسية. وتشمل هذه الارتباطات البسيطة الانحدارات التي تتحكم في المحددات المهمة الأخرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي والمخزونات في نموذج "تجارة المناقلة"، ودراسات الأحداث عالية التردد التي تعد أقل حساسية للمشكلات الاقتصادية القياسية للانحدارات.توضح مرحلتان أن تأثير أسعار الفائدة الحقيقية في أسعار السلع الأساسية يعمل بشكل مستقل عن تأثير الناتج المحلي الإجمالي. لا يمكن تفسير الارتفاع الحاد في أسعار السلع في الدولار في النصف الأول من 2008 ولا الانخفاض في 2014 - 2015 بالتقلبات في النشاط الاقتصادي. وبدلا من ذلك يمكن تفسيرها على أنها نتيجة، على التوالي، لسياسة نقدية أمريكية فضفاضة "التيسير الكمي" وتشديد السياسة النقدية الأمريكية مع نهاية التيسير الكمي.يبدو أن أسعار الفائدة الحقيقية في اتجاه تصاعدي ثابت، لأن أسعار الفائدة الاسمية سترتفع، وسينخفض التضخم. إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، قد يعني ذلك استمرار الانخفاض الأخير في الأسعار الحقيقية للنفط والمعادن والمنتجات الزراعية.خاص بـ«الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2022.