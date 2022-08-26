الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في عقدين

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم قبل خطاب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول.

ويترقب المتعاملون مؤشرات حول خطط المركزي الأمريكي للتشديد النقدي بهدف الحد من التضخم عندما يتحدث باول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جدا من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو . وفي أحدث تداولات خلال اليوم، كان مستقرا عند 108.470 بحسب رويترز.

وقالت إستر رايشيلت محللة العملات لدى كومرتس بنك في مذكرة "من المرجح أن يركز (باول) على التحديات قصيرة المدى ويسعى إلى تبديد أي شكوك بشأن تصميم المركزي الأمريكي على الحد من التضخم". ومن المقرر أن يحصل المركزي الأمريكي على تقريرين رئيسيين آخرين عن التضخم والمزيد من بيانات التوظيف قبل اجتماعه المقرر في 20-21 سبتمبر .

