طالبان تحظر العملات الرقمية في أفغانستان واعتقال من يتعاملون بها

فرض البنك المركزي في أفغانستان حظرا في مختلف أنحاء البلاد على تداول العملات الرقمية الشهر الجاري، واعتقل نظام طالبان الحاكم عدة متعاملين بها خالفوا تعليمات حظر تداولها.

ويأتي هذا القرار بعد أن اتجه بعض الأفغان إلى العملات الرقمية في محاولة للحفاظ على ثرواتهم والاحتفاظ بها بعيدا عن منال حركة طالبان، كما شاع استخدام هذه العملات كوسيلة لتهريب الأموال إلى داخل وخارج البلاد المنعزلة عن النظام المصرفي العالمي بسبب القيود المفروضة على طالبان.

وقال رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مقر الشرطة بمدينة هرات الأفغانية سيد شاه سادات : "صدرت لنا أوامر من البنك المركزي بمنع جميع المتعاملين والأفراد ورجال الأعمال من تداول العملات الرقمية المزيفة مثل العملة التي يشار إليها على نطاق واسع باسم بيتكوين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وأضاف في تصريحات أنه تم اعتقال 13 شخصا، وتم الإفراج عن معظهم بكفالة، بينما تم إغلاق أكثر من عشرين شركة تتعامل في العملات الرقمية في هرات.