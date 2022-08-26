الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم شركات التكنولوجيا والتعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ أدى صعود وول ستريت بدعم شركات التكنولوجيا الليلة الماضية إلى ارتفاع نظيراتها الأوروبية، لكن المعنويات تأثرت بالمخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 % ، ويتجه لإنهاء الأسبوع على هبوط بنسبة 0.5 % .

وأظهر مسح أن ثقة المستهلكين في ألمانيا ستسجل مستوى قياسيا منخفضا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر أيلول مع استعداد الأسر لارتفاع فواتير الطاقة، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا بشكل غير متوقع في أغسطس بحسب رويترز.

وارتفعت أسهم شركات التعدين اليوم مع صعود أسعار النحاس على أمل أن تعزز إجراءات التحفيز الجديدة من الصين الطلب. وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1 % .

وتراجع سهم (إس.إيه.إس) بعد إعلانها عن تكبد خسائر أكبر في الفترة من مايو أيار حتى يوليو ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.