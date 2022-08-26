الإمارات و السودان تدعمان تصريحات السعودية بشأن أسواق النفط

قال مصدر مطلع اليوم إن الإمارات تتفق مع توجه السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة. وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من "انفصام".

كما أيد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله تصريحات وزير الطاقة السعودي التي أدلى بها هذا الأسبوع بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط بحسب رويترز .

وأشارت السعودية، إلى احتمال البدء في خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق، التي وصفتها بأنها تعاني من "انفصام". وقال الوزير السوداني في بيان إن بلاده تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات.

كما شدد على أهمية التصريحات "التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار".

وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في أوبك+، عبر أيضا عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف أوبك + "ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق".