استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب اليوم على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم.

وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع بنسبة 0.6 % حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1770.50 دولار.

ووضعت الانخفاضات المتقطعة للدولار الذي يتمتع بالمرونة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية بحسب رويترز.

ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وقال هارشال باروت، مستشار الأبحاث البارز في جنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس "إذا كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي التأكيد على أن التضخم يمثل أولوية قصوى وأنه سيواصل رفع (الفائدة) حتى يصبح التضخم تحت السيطرة رسميا ... إذا استمروا في تشديد السياسة، فقد يستأنف الذهب الهبوط من جديد". ومن المقرر أن يلقي باول كلمة الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة في ندوة جاكسون هول في الولايات المتحدة.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بحثا عن أي مؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأي دلالات على تغيير محتمل في الإستراتيجية في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي.

