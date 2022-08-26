الأسهم السعودية تزيد وتيرة ارتفاعها بـ 147 نقطة مع تحسن شهية المخاطرة

زادت الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها لتغلق عند 12591 نقطة بمكاسب 147 نقطة ما يعادل 1.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 24 نقطة بواقع 1.4 في المائة إلى 1758 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، رغم تراجع طفيف في السيولة. استطاعت السوق التغلب على متوسطات أدائها واستمرار ذلك يعزز من شهية المخاطرة ويحسن الزخم الإيجابي، ما يخفف من الضغوط البيعية وتعرض السوق لموجة جني أرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12480 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12591 نقطة رابحا 1.2 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 12591 نقطة بنحو 1.2 في المائة ما يعادل 147 نقطة. وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 90 مليون ريال، لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بـ 18 مليون سهم إلى 135 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 8 في المائة بنحو 28 ألف صفقة عند 318 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاعا "تجزئة الأغذية" و"التطبيقات وخدمات التقنية" 0.66 في المائة، و0.06 في المائة على الترتيب. مقابل ارتفاع البقية بصدارة قطاع الإعلام والترفيه بنحو 5.9 في المائة، ثم الأدوية 5.1 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية بواقع 2.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 29 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه البنوك 17 في المائة بنحو 946 مليون ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 8 في المائة بـ 446 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الغاز بنحو 9.9 ليبلغ 52.60 ريال، يليه طباعة وتغليف بـ 9.3 في المائة ليصل إلى 21.36 ريال، وحل ثالثا سهم "باعظيم" بنحو 7 في المائة حيث أغلق عند 82.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "البحر الأحمر" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 35.60 ريال، يليه ريدان بـ 4.3 في المائة ليبلغ 13.30 ريال، وحل ثالثا سهم سلامة 2 في المائة مغلقا عند 23.62 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 551 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 402 مليون ريال، وحل ثالثا معادن بـ 380 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية