سويسرا المهددة بأزمة طاقة تعتزم خفض استهلاكها من الغاز 15 %

تعتزم سويسرا المهددة بأزمة طاقة مثل الدول الأوروبية الأخرى، خفض استهلاكها من الغاز 15 في المائة هذا الشتاء، كما أعلنت الحكومة السويسرية التي حذت بذلك حذو الاتحاد الأوروبي.وقال المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) في بيان البارحة الأولى، إن "سويسرا يجب أن تسهم الآن مثل البلدان الأخرى، في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية" لأن الحرب في أوكرانيا هزت بقوة قطاع الطاقة.والهدف هو خفض الطلب على الغاز الذي تستورد سويسرا كل حاجاتها منه، 15 في المائة خلال فصل الشتاء - من تشرين الأول (أكتوبر) 2022 إلى نهاية آذار (مارس) 2023 - عن متوسط الاستهلاك خلال الأعوام الخمسة الماضية.وكانت المفوضية الأوروبية طلبت خلال الصيف من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد - سويسرا ليست عضوا فيه - خفض استهلاك الغاز 15 في المائة لتجنب حدوث نقص وضمان إمدادات كافية الشتاء المقبل.وتأتي ثلاثة أرباع واردات سويسرا من الغاز عبر ألمانيا.ووفقا لـ"الفرنسية أمس، أكدت الحكومة السويسرية أن "حالة نقص في أوروبا ستكون لها تداعيات مباشرة على سويسرا وستؤدي إلى تعقيد اللجوء إلى شحنات الغاز التي تشتريها سويسرا من الخارج".ويتركز استهلاك الغاز في سويسرا بشكل كبير في حاجات التدفئة، إذ يتم استهلاك ثلاثة أرباع الكميات في الشتاء. وأوضحت الحكومة أن "جزءا كبيرا من خفض الاستهلاك يجب أن يتحقق من خلال توفير طوعي في المنازل والصناعة والخدمات والإدارة العامة".وسيتم إطلاق حملة في نهاية أغسطس لشرح كيف يمكن السكان والاقتصاد المساهمة في تقليل استهلاك الطاقة من خلال إجراءات بسيطة وتنفيذها سريعا. وفي سويسرا، يشكل الغاز 15 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة، لكنها تستورد في الشتاء أيضا كهرباء منتجة بالغاز في ألمانيا.وشدد المجلس الاتحادي على أن "هذا هو السبب في أن سويسرا تعول أيضا على استخدام فعال وحذر للكهرباء".وأظهرت تقارير سويسرية سابقة أن متوسط تكلفة الكهرباء سيرتفع بواقع نحو 30 في المائة بالنسبة للمنازل في سويسرا خلال العام المقبل. وقال ناطق باسم رابطة شركات الكهرباء السويسرية في تصريحات أمس، "نصف الشركات سترفع الأسعار للمنازل بواقع 30 في المائة أو أكثر".