غدا الجمعة.. أول أيام عرض مسرحية "السيرك" بمهرجان العودة إلى الرياض

تنطلق غدا الجمعة أول عروض مسرحية "السيرك" ضمن مهرجان العودة إلى الرياض، وهي إحدى الفعاليات الترفيهية المعتمدة على مجموعة من الفنون الأدائية التي تكشف لزوار المهرجان خبايا وأسرار ما يحدث في كواليس السيرك من مخططات وقصص وأحداث لا يعلمها الجمهور.

ويشارك بالمسرحية التي تهدف لاختزال المسافة بين الجمهور ومحتوى العرض الفنان يعقوب عبدالله، وبشار الشطي، وغدير السبتي، وبدر الشعيبي، وشهد العميري، وأحمد العوضي في مسرح محمد العلي بدءًا من الغد حتى تاريخ 30 أغسطس الحالي.

وتجد مسرحية السيرك اهتمامًا من زوار مهرجان العودة إلى الرياض بسبب قربها من حياتهم الواقعية، وإدخال البهجة والسرور على أفراد الأسرة، من خلال دورها في المساعدة على فهم الآخرين، وتوقع ردود الفعل المحتملة، فضلًا عن إدراك طبيعة الإنسان واستطاعة فهمها.

وتسهم المشاهد الكوميدية لمسرحية "السيرك" في تفريغ شحنات التوتر، من خلال طابع التنوع الكوميدي الذي يدفع الملل، ويمنح الزوار أوقاتًا ترفيهية مميزة، وتقدر مدة عرض مسرحية "السيرك" بساعتين لكل عرض، وتبدأ يوميًّا عند الساعة 9:00 مساءً، وتستمر حتى 11:00 مساءً.