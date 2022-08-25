أرباح الشركات المدرجة في السعودية تقفز 70% خلال الربع الثاني .. 230 مليار ريال

قفزت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم نحو 70 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري وعلى أساس سنوي، لتبلغ نحو 230.4 مليار ريال مقابل نحو 135.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 94.6 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى إفصاحات الشركات الأولية عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، واصلت الشركات المدرجة نموها للربع الثامن على التوالي بعدما نمت 24.7 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2022).

وجاء النمو بشكل رئيس نتيجة ارتفاع أرباح قطاع الطاقة بفضل "أرامكو السعودية"، وكذلك قطاع البنوك الذي سجل أرباحا قياسية، فضلا عن نمو أرباح قطاع المواد الأساسية بعد النمو في أرباح شركات البتروكيماويات.

ويشمل التقرير أرباح الشركات المعلنة حتى 25 أغسطس الجاري، باستثناء الصناديق العقارية المتداولة، فضلا أن أرباح قطاع التأمين قبل الزكاة.

وحققت شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم أعلى أرباح فصلية في تاريخ أسواق المال العالمية، بدعم من ارتفاع النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير، إذ حققت أرباحا بلغت 181.6 مليار ريال بنمو 90.3 في المائة على أساس سنوي.

كما بلغت أرباح قطاع المواد الاساسية نحو 18.2 مليار ريال وبنسبة نمو 25.4 في المائة، حيث تأثر القطاع بأرباح شركات البتروكيماويات التي حققت 14.9 مليار ريال.

أما قطاع البنوك، فسجل أرباحا قياسية بعد أن نمت الأرباح 34.1 في المائة جراء انخفاض المخصصات وارتفاع دخل العمليات، إذ بلغت الأرباح 15.1 مليار ريال.

وحول أداء أبرز القطاعات، سجل قطاع الاتصالات 3.3 مليار ريال، وذلك بنمو 7.6 في المائة، في حين نمت أرباح قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنحو 20.1 و22.2 في المائة، إذ حقق الأول 878 مليون ريال، بينما حقق قطاع تجزئة الأغذية أرباحا بواقع 566 مليون ريال.

كذلك نجد نمو بنحو 15 في المائة لقطاع الرعاية الصحية والتي بلغت 745 مليون ريال، بفضل زيادة أرباح "سليمان الحبيب" والتي حققت صافي ربح خلال الفترة أقترب من 400 مليون ريال.

في المقابل تراجعت أرباح 5 قطاعات تصدرها قطاع إدارة وتطوير العقارات والتي حققت أرباح لم تتجاوز 50 مليون ريال مقارنة بنحو 400 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ومن بين القطاع التي انخفضت أرباحها "المرافق العامة" بـ 4 في المائة وقطاع "السلع طويلة الأجل" بـ 23 في المائة.



- الـ 10 الكبار

حققت أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال الربع الثاني نحو 216.8 مليار ريال، مايمثل نحو 94.1 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية.

وحول أكبر عشر شركات ربحية في السوق، تصدرت شركة أرامكو السعودية بقيمة 181.6 مليار ريال، تشكل 78.8 في المائة من أرباح السوق مجتمعة.

في حين جاءت ثانيا شركة سابك بـ 7.9 مليار ريال تشكل 3.4 في المائة من السوق، وثالثا كهرباء السعودية بأرباح قيمتها 5.5 مليار ريال وهي أرباح قبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة، تمثل 2.4 في المائة من السوق.

ثم البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بواقع 4.58 و4.25 مليار ريال على التوالي، تشكل 2 و1.8 في المائة من إجمالي السوق.

وجاءت سادسا شركة معادن بأرباح فاقت الأربعة مليار ريال، ثم شركة سابك للمغذيات الزراعية بأرباح فاقت ثلاث مليارات.

وفي المرتبة الثامنة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بأرباح 2.8 مليار ريال، ثم بنك الرياض بأرباح 1.6 ريال، وفي المرتبة العاشرة بترو رابغ بأرباح 1.38 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية