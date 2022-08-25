328.6 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية

بلغت إيرادات السينما في السعودية خلال الأعوام الأربع الماضية، 328.6 مليون ريال أو ما يعادل 87.6 مليون دولار، تمت من خلال بيع ما يزيد عن 27.8 مليون تذكرة.

وشهد قطاع السينما خلال الأعوام الماضية نقلة نوعية وإضافة مهمة للخيارات الترفيهية المتاحة أمام الفرد والأسرة في السعودية.

وخلال 2021، تم بيع 13.9 مليون تذكرة، بحسب بيانات وزارة الثقافة، وهي تزيد عن 2020 له بنحو 85 في المائة، في حين بلغت القيمة المالية لمبيعات التذاكر 206.16 مليون ريال وهي تفوق 3 أضعاف مبيعات عام 2020.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية تم عرض 1120 فلما سينمائيا، منها 412 فلم تم عرضه في العام الماضي 2021.

وافتتحت أول دار سينما بمدينة الرياض في 18 أبريل 2018، فيما بلغت دور السينما بنهاية العام الماضي 54 دارا، وبعدد 482 شاشة عرض.