57 مليون ريال أرباح "تمويل الأولى" .. وارتفاع أصول الشركة إلى 2.6 مليار ريال

بلغت أرباح شركة تمويل الأولى 57 مليون ريال قبل الزكاة خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة بذلك صافي أرباح العام الماضي بأكمله.

وارتفع إجمالي أصول الشركة لتصل إلى 2.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول، مقابل 1.86 مليار ريال العام الماضي، وارتفع معدل العائد على حقوق الملاك إلى 23 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 14 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها من 2021.

وأكد هاني العفالق رئيس مجلس إدارة الشركة، التزام الشركة بالعمل على تحقيق معدلات أرباح متنامية، مع الاستدامة في رفع حقوق المساهمين في ضوء مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن ذلك أكسب الشركة ثقة المستفيدين بمختلف شرائحهم.

وقال إن الشركة تعمل من خلال استراتيجية واضحة لتنمية محفظة الإقراض، وتوسيع نطاق الأعمال في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا اهتمام مجلس الإدارة بتطوير الحلول المناسبة لقطاعي خدمات الأفراد والشركات.

ولفت إلى أن الشركة رفعت من أرقام المستفيدين من برامج الدعم الحكومي لفئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حرصا على التفاعل الإيجابي مع المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم هذا الشريحة المحورية في توسيع حجم وعمق الاقتصاد الوطني.

وطورت الشركة حلولا تمويلية مبتكرة وميسرة تخدم شريحة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة، ما يعزز من سعي الشركة نحو حصة أكبر من خدمات التمويل الموجهة لدعم المبادرات الحكومية مثل برنامج كفالة.

وتمويل الأولى شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل التأجيري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتقدم حلولا متنوعة للأفراد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.