"الزراعي" : استقبال طلبات مبادرة تمويل رأس المال لاستيراد الشعير والذرة الصفراء

أعلن صندوق التنمية الزراعية، استمرار استقبال الطلبات لمبادرة تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي، وتشمل المنتجات الزراعية (الشعير، والذرة الصفراء)، داعياً الشركات إلى التقديم الآن للحصول على التمويل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، وتهدف إلى دعم واستقرار منظومة الأمن الغذائي بالمملكة من خلال ضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، ويمكن التقديم على التمويل عبر منصة (الخدمات الإلكترونية).