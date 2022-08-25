مئات الإيرانيين يتظاهرون احتجاجا على نقص مياه الشرب

تظاهر مئات الإيرانيين في غرب ايران احتجاجًا على نقص مياه الشرب وعجز المسؤولين عن إيجاد حلّ للمشكلة، حسبما أفادت اليوم وسائل إعلام رسمية. وفي الأشهر الأخيرة، احتج آلاف على جفاف مجاري المياه خصوصًا في وسط وجنوب غرب ايران، وتواجه الدولة جفافًا حادًا في السنوات الأخيرة.

وتجمعوا مساء أمس عدة مئات من الأشخاص" في مدينة همدان على بعد 300 كيلومتر غرب طهران. وشهدت التظاهرات التي جرت "لليلة الثانية على التوالي" أمام "مقرّ حاكم المنطقة احتجاجًا على انقطاع شبكة المياه الحضرية".

ونشر اليوم ا مقطع فيديو قصير يُظهر تجّمعًا ليليًا يدعو خلاله العشرات من بينهم نساء "المواطنين" إلى "إظهار شجاعتهم" والانضمام إليهم بحسب الفرنسية.

وفي الفيديو أيضًا حديث عن أن بعض أحياء همدان "تشهد انقطاعًا في المياه منذ ثمانية أيام" ومطالبة المتظاهرين باستقالة حاكم المنطقة و"المسؤولين غير الأكفّاء".

وكان المتظاهرين "يحملون عبوات مياه فارغة" ويهتفون "شعارات مناهضة للمسؤولين" ويطالبون "بالتحرّك الفوري من أجل توفير مياه الشرب للمدينة".

