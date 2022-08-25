345 مليون مشاهد تابعوا تصفيات آسيا المونديالية في 200 دولة

أكدت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، أنه تم بث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 210 دولة وإقليم، وذلك من خلال 44 شريك إعلامي في العالم، وتابع المباريات أكثر من 345 مليون مشاهد.

واشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها الدوري اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي ، بالتنامي المتزايد للعلامة التجارية للاتحاد والبطولات التي ينظمها على المستوى العالمي، إلى جانب الارتفاع الهائل في المتابعة الجماهيرية.

وقال داشو اوجين رئيس اللجنة، أن ارتفاع نسبة متابعة بطولات الاتحاد الآسيوي، عبر ما ظهر من خلال تسجيل أرقام قياسية جديدة في نسب المتابعة عبر التلفزيون، إلى جانب عودة فعاليات الرعاية، وارتفاع أرقام التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي يثبت تنامي تسويق البث التليفزيوني لبطولات آسيا.

وأجمع أعضاء اللجنة على تأكيد صعود قيمة ومكانة تصفيات 2022، لتصبح واحدة من أهم مسابقات كرة القدم في العالم، حيث سجلت كل مباراة الوصول إلى 100 مليون مشاهد بشكل منتظم، وباتت مبارياتها منصة جاذبة لظهور العلامات التجارية التي تسعى للوصول للجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا.

في ذات الوقت، فإن هذه التصفيات نجحت في تسجيل أرقام انتشار تجاري تتجاوز قيمة 392 مليون دولار من ناحية القيمة الإعلامية العالمية، وتم تسجيل 214 مليون انطباع للرعاة من خلال المنشورات المخصصة لهم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على النجاح الكبير الذي تحقق من خلال بطولة كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، أهم بطولات الاتحاد القاري لكرة القدم النسائية، وذلك من خلال تسجيل 156 مليون مشاهدة للمباريات عبر التلفزيون، بزيادة 63 % عن النسخة الماضية عام 2018.

وتم بث المباريات عبر 40 شريكا إعلاميا، وعرضت في 186 دولة، ونجحت المباراة النهائية بين الصين وكوريا الجنوبية في استقطاب متابعة 36 مليون مشاهد، حيث حصد منتخب الصين اللقب التاسع في تاريخ البطولة.

وعلى صعيد انتشار القيمة التجارية للبطولة، فقد تم تسجيل 108 ملايين دولار من ناحية القيمة الإعلامية العالمية، وتم تسجيل 52.2 مليون انطباع للرعاة من خلال المنشورات المخصصة لهم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

واطلعت اللجنة على ملخص حول آخر التطورات بشأن الجهود المتواصلة ضمن برنامج تطوير العلامة التجارية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك تطبيق الاستراتيجية التجارية، وأهم برامج التسويق التي يتم تطبيقها في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.