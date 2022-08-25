أهم قمة اقتصادية في العالم .. هل يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة ؟

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي وجون ويليامز رئيس الفيدرالي في نيويورك يسيران معا قبل المؤتمر غدا في جاكسون هول

يناقش محافظو المصارف المركزية في اجتماعهم السنوي الكبير اليوم الخميس وغدا الجمعة، في "جاكسون هول" الأمريكية، معضلة تتمثل في ضرورة رفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم، ولكن ليس كثيرا لتجنب دفع الاقتصاد إلى الركود.

وتستضيف جبال جراند تيتون "وايومنج" هذا الاجتماع كل عام، بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منذ عهد رئيسه السابق بول فولكر، وسيكون خطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يلقيه غدا الجمعة الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش، أكثر اللحظات المنتظرة في هذه "الندوة".

وسيناقش المجتمعون مسألة كيفية رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، وعدم دفع الاقتصاد إلى الركود في الوقت ذاته، حيث من المنتظر ان تشهد الأسواق المالية اسبوعا ساخنا قبل معرفة المزيد من توجهات السياسة النقدية التي ستتبلور ضمن هذه الندوة.

ويعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تشدد فيه المصارف المركزية في كل أنحاء العالم تقريبا، سياساتها المالية لمكافحة التضخم، وسط خطر عرقلة الانتعاش.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 4 مرات منذ مارس، وبدأ بربع نقطة مئوية، قبل تسريع الوتيرة، كما بدأ التضخم تباطؤا مرحبا به في يوليو إلى 8.5 % على مستوى سنوي، بعد تجاوزه في يونيو رقما قياسيا في زيادة الأسعار خلال أكثر من 40 عاما، وصولا إلى أكثر من 9.1 %.

وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع النقدي المقبل في 20 و 21 سبتمبر، حيث يطرح رفع حاد آخر لمعدلات الفائدة بنصف أو حتى ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

ومن بين المشاركين في الندوة، مصرفيون مركزيون بارزون مثل رؤساء المركزي الأوروبي والبريطاني والكندي والأسترالي والسويسري، ووزراء مالية وأكاديميونـ ومشاركون في السوق المالية من جميع أنحاء العالم، حيث يطلق هؤلاء تصريحات قوية تؤثر بشكل كبير على الأسواق، ما يبرز أهمية ترقب فعاليات الندوة من عام لآخر.

وكانت هذه الندوات قد انطلقت في 1978، بمدينة كانساس، وفي 1982 انتقل الحدث إلى منطقة "جاكسون هول" ليستقر هناك حتى يومنا هذا، حيث تعتبر "جاكسون هول" من أشهر المناطق السياحية لعشاق التزلج في أمريكا.