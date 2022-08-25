الدولار يترقب إشارات الفيدرالي قرب أعلى مستوى في 20 عاما

صعد الدولار أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء ليبقى قرب أعلى مستوى في 20 عاما بينما ينتظر المستثمرون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة بحثا عن إشارات جديدة بشأن مدى القوة التي سيستخدمها البنك المركزي الأمريكي في معركته ضد التضخم.

وقلص المستثمرون توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يميل إلى وتيرة أبطأ لزيادات الفائدة بينما لا يزال التضخم عند 8.5 بالمئة على أساس سنوي وهو ما يزيد كثيرا عن مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي.

وكلمة جيروم باول في جاكسون هول سيجري تمحيصها بحثا عن أي إشارة إلى تباطؤ اقتصادي ربما يغير استراتيجية مجلس الاحتياطي.

ويحتسب المتعاملون في العقود الآجلة للأموال الاتحادية الآن فرصة بنسبة 61 في المئة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول، وفرصة بنسبة 39 في المئة لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 108.67 في أواخر التعاملات ليبقى على مقربة من أعلى مستوى في 20 عاما البالغ 109.29 الذي وصل إليه في 14 يوليو.

وقد تتخلى العملة الخضراء عن بعض المكاسب يوم الجمعة إذا عبًر باول عن مخاوف حيال تأثير التشديد النقدي.

وتراجع اليورو 0.06 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 0.9961 دولار بعد أن سجل أقل مستوى في 20 عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء. وتتعرض العملة الأوروبية لضغوط من مخاوف بشأن النمو بينما تواجه أوروبا أزمة طاقة.

وصعد الدولار 0.26 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 137.11 ين.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.40 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1786 دولار.

وانخفض الدولار الاسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6903 دولار أمريكي بينما هبط الدولار النيوزيلندي 0.53 بالمئة إلى 0.6180 دولار أمريكي مع تعرضهما لضغوط من مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي.