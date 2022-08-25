الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع 23 نقطة بدعم الشركات القيادية .. والسيولة عند 5.7 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع بمكاسب 23 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة لتبلغ 12443 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط 0.3 في المائة ليغلق عند 1733 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع معظم الأسهم إلا أن ارتفاع شركات قيادية أسهم في تحسن الأداء. ستواجه السوق مقاومة عند 12450 نقطة التغلب عليها سيدفع بالسوق إلى مستويات 12550 نقطة، إلا أن ذلك قد يكون موجة قصيرة لتعود الضغوط البيعية بعد ذلك، حيث لا تزال فرص زيارة مستويات 12280 نقطة ممكنة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12420 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12450 نقطة رابحا 0.24 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 12347 نقطة فاقدا 0.59 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 12443 نقطة بنحو 0.19 في المائة كاسبا 23 نقطة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بما يعادل 571 مليون ريال، لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بـ2.8 مليون سهم لتصل إلى 154 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 7 في المائة بنحو 28 ألف صفقة عند 447 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع الطاقة بنحو 1.8 في المائة، ثم المرافق العامة 1.1 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية بما يعادل 0.89 في المائة. وتصدر المتراجعة إدارة وتطوير العقارات بـ2.55 في المائة، يليه الخدمات الاستهلاكية 1.5 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بنحو 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 24 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه البنوك 17 في المائة ما يمثل 994 مليون ريال، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 10 في المائة بـ563 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الحمادي" بنحو 9.76 في المائة ليبلغ 45 ريالا، يليه ملاذ للتأمين بـ4.9 في المائة ليصل إلى 15.16 ريال، وحل ثالثا سهم سدافكو 4.2 في المائة حيث أغلق عند 199 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا دار الأركان بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 13.32 ريال، يليه سلامة بـ6.7 في المائة ليبلغ 24.12 ريال، وحل ثالثا سهم "بن داود" 3.6 في المائة مغلقا عند 84.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 368 مليون ريال، يليه دار الأركان بنحو 361 مليون ريال، وحل ثالثا سابك للمغذيات الزراعية بـ355 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية