«نمو» تكسب 71 نقطة بتداولات 75 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الدولية" بنحو 13.6 في المائة ليغلق عند 65.20 ريال، يليه "كير" 11 في المائة مغلقا عند 142 ريالا، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.6 في المائة إلى 269 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 10.4 في المائة ليقفل عند 206 ريالات، ثم سهم رواسي بـ8.4 في المائة ليغلق عند 81.80 ريال، وحل ثالثا "موبي" بنحو 6 في المائة ليبلغ 79 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم الدولية بقيمة 38 مليون ريال، ثم "كير" بنحو ثمانية ملايين ريال، وحل ثالثا "نت وركس" بسبعة ملايين ريال.
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