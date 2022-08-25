«نمو» تكسب 71 نقطة بتداولات 75 مليون ريال

زادت السوق الموازية "نمو" 71 نقطة بنحو 0.33 في المائة إلى 21633 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 50 في المائة بنحو 25 مليون ريال لتصل إلى 75 مليون ريال، بينما صعدت الأسهم المتداولة 48 في المائة بما يعادل 374 ألف سهم إلى 1.1 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 37 في المائة بـ1.2 ألف صفقة لتصل إلى 4.7 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الدولية" بنحو 13.6 في المائة ليغلق عند 65.20 ريال، يليه "كير" 11 في المائة مغلقا عند 142 ريالا، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.6 في المائة إلى 269 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 10.4 في المائة ليقفل عند 206 ريالات، ثم سهم رواسي بـ8.4 في المائة ليغلق عند 81.80 ريال، وحل ثالثا "موبي" بنحو 6 في المائة ليبلغ 79 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم الدولية بقيمة 38 مليون ريال، ثم "كير" بنحو ثمانية ملايين ريال، وحل ثالثا "نت وركس" بسبعة ملايين ريال.