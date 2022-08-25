«برنت» يستعيد حاجز الـ 100 دولار .. المكاسب في طريقها للعودة بقوة إلى السوق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، حيث تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة من تقلص المخزونات النفطية الأمريكية بعد أن رصد معهد البترول الأمريكي سحبا كبيرا هذا الأسبوع للنفط الخام بمقدار 5.632 مليون برميل، بينما يكبح المكاسب إطلاق وزارة الطاقة الأمريكية 8.1 مليون برميل من احتياطيات البترول الاستراتيجية في الأسبوع الماضي.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن روسيا أظهرت حتى الآن مرونة عالية في مواجهة الضغوط غير المسبوقة التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة، لكن الأسوأ لم يأت بعد – بحسب بيانات صادرة عن شركة ريستاد إنرجي الدولية – حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الروسي مرة أخرى بسبب التباطؤ الاقتصادي على مستوى البلاد وانخفاض تشغيل المصافي وضعف صادرات النفط الخام.وأشاروا إلى أن إضافة مزيد من الدعم للأسعار جاء بسبب تعطل صادرات النفط الكازاخستانية لعدة أشهر بسبب المراسي التالفة حيث يطلب من الشاحنين تأجيل بعض عمليات تحميل الناقلات في محطة التصدير الرئيسة للخام لحين تقييم الضرر.وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة إن المكاسب السعرية للنفط الخام عادت بقوة إلى سوق النفط بعد توقع تدخل "أوبك +" لتحجيم المعروض النفطي مجددا، وذلك على الأرجح في الاجتماع الشهري لوزراء الطاقة في المجموعة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه بينما زادت الصادرات النفطية الروسية في يوليو إلى أوروبا بشكل طفيف نجد أن أوروبا تستعد لحظر شامل للنفط الروسي وهو من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.وأوضح أن أغلبية تحليلات السوق تشير إلى أنه لا يزال الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي عاملا غير معروف ولم يتضح بعد متى وأين سيؤثر، لكنه سيعجل بالتراجع المتوقع هذا الخريف، مشيرا إلى أن التخفيضات الضخمة التي أجرتها روسيا على مبيعات نفطها الخام جعلت النفط في المصفاة أرخص بكثير من مستويات سابقة.ونوه إلى توقعات بأن يظل إنتاج الخام الروسي مرتفعا لبقية الصيف مدعوما بارتفاع الطلب الموسمي على المنتجات النفطية، إلى جانب أن تتمكن روسيا من إعادة توجيه جزء كبير من أحجام النفط الخام – أو ما يبلغ 75 في المائة - إلى آسيا والأسواق الأخرى بحسب تقديرات "ريستاد إنرجي".أما جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، فأكد أهمية تسليط "أوبك" الضوء على التقلبات الشديدة ونقص السيولة في السوق، وهو ما جعل سوق العقود الآجلة تنفصل بشكل متزايد عن الأساسيات، حيث قد تضطر "أوبك +" إلى خفض الإنتاج وهو ما جعل الأسعار تقفز من أدنى مستوى لها بعد حرب أوكرانيا عند 85 دولارا في وقت سابق من هذا الأسبوع. من ناحيته، ذكر أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أنه مع ارتفاع أسعار برنت مرة أخرى فوق 100 دولار، تراهن السوق بقوة على عودة تحالف "أوبك +" إلى خفض الإنتاج من خلال اتفاق جماعي جديد يتبلور في اجتماع وزراء المجموعة مطلع الشهر المقبل بهدف موازنة أي إنتاج إضافي في الأسواق.وأكد أن أفاق السوق النفطية إيجابية للغاية والمكاسب في طريقها للعودة بقوة من خلال النمو المتسارع والمتزايد في الطلب الصيني على النفط الخام - والذي سيعود عاجلا أم آجلا – إضافة إلى توقعات انخفاض في المعروض النفطي من جانب "أوبك +" الذي جاء إنتاجها في يوليو الماضي أقل كثيرا من الحصص المستهدفة بسبب الصعوبات الاستثمارية والتشغيلية لدى عدد من المنتجين.بدوره، بين ديفيد لديسما، المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن سوق النفط الخام سجلت أدنى مستويات أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه مع اقتراب استنزاف احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي تتوقع السوق ارتفاع أسعار النفط والغاز كثيرا.ونوه إلى ارتفاع أسعار النفط في ظل تذبذب أداء الدولار وغياب الاستقرار عن سوق العقود الآجلة المتقلبة، موضحا أن انخفاض المخزونات الأمريكية أعطى صورة إيجابية عن وضع الطلب الحالي على النفط.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفع خام برنت القياسي أمس، متجاوزا 100 دولار للبرميل وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام برنت تسليم أكتوبر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وجرى تداوله بارتفاع 1.30 دولار، أو 1.3 في المائة، عند 101.52 دولار للبرميل.وزاد الخام الأمريكي 1.18 دولار، أو 1.3 في المائة، أيضا، إلى 94.92 دولار للبرميل، وارتفع كلا العقدين الثلاثاء.وقالت مصادر إن إنتاج "أوبك +" أقل بالفعل من المستهدف بواقع 2.9 مليون برميل يوميا، بسبب صعوبات الإنتاج عند بعض الدول، ما سيعقد أي قرار بشأن التخفيضات أو كيفية حساب خط الأساس لتقليص الإنتاج.وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، مقابل تقديرات المحللين بانخفاض قدره 900 ألف برميل في استطلاع أجرته "رويترز".من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 101.93 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 98.72 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأربعاء، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق وأن السلة كسبت نحو أربعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 97.44 دولار للبرميل.